Un nuovo programma di ricompense per gli utenti PlayStation potrebbe essere in arrivo da Sony

In base ad alcuni movimenti sospetti visti su PlayStation Store, si potrebbe pensare che Sony stia puntando a un nuovo programma di ricompense per gli utenti PlayStation, dopo la chiusura delle PlayStation Stars.
Il tutto proviene dalla comparsa, sullo Store, di un'app chiamata "Wallet Credits", che è pubblicata da Sony Interactive Entertainment ma di cui non si sa ancora nulla di preciso, tranne il fatto che dovrebbe essere in arrivo, considerando che risulta tra i prodotti "annunciati" ma ancora non disponibili al download.
L'altra cosa certa è l'editore, che è proprio Sony, cosa che fa pensare a un'applicazione ufficiale, forse legata a nuove funzionalità o iniziative da parte del produttore.
Un nuovo programma di fidelizzazione?
Considerando il nome, viene da pensare che Wallet Credits possa essere un sistema per accumulare crediti o una sorta di pagamento digitale, ma è difficile trovare una collocazione precisa per un'app con questo titolo su console.
Secondo alcune interpretazioni, l'app potrebbe fungere da raccoglitore per crediti da spendere su PlayStation Store, che potrebbero essere accumulati attraverso un qualche programma di fidelizzazione che potrebbe essere lanciato a breve.
Dopo la chiusura di PlayStation Stars, in effetti, su PS5 e PS4 non sono rimaste iniziative del genere, dunque è possibile che sia in arrivo un sistema di ricompense che possa consentire agli utenti di accumulare crediti da spendere in base a varie attività.
Potrebbe trattarsi di una sorta di PlayStation Reward simile al sistema adottato ormai da tempo da Microsoft con gli Xbox Reward, ma al momento si tratta soltanto di speculazioni in attesa di eventuali riscontri.