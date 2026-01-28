PlayStation Store, Offerte per l'Anno Nuovo: gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5

Anno nuovo, nuova promozione: su PlayStation Store sono partite le Offerte per l'Anno Nuovo, con tanti sconti sui giochi PS4 e PS5: vediamo quali sono gli affari da non perdere.

Con l'inizio del 2026 non potevano mancare le Offerte per l'Anno Nuovo su PlayStation Store, una promozione dalla durata relativamente breve (gli sconti termineranno il 4 febbraio 2026), ma con diversi giochi PS4 e PS5 proposti a prezzi molto interessanti. La domanda è sempre la stessa: quali sono gli affari da non perdere? Controllando lo storico, abbiamo stilato una lista che include il convenientissimo bundle "da incubo" con Silent Hill f e Silent Hill 2 e un doveroso richiamo alla Director's Cut di Ghost of Tsushima, che torna a toccare la sua cifra minima su PS Store. Ci sono inoltre l'originale Cult of the Lamb, che non è mai stato così scontato, e gli ultimi episodi di Resident Evil, anch'essi disponibili per pochi euro.

Silent Hill f e Silent Hill 2 Su PlayStation Store i bundle fanno un po' storia a sé e non sempre rappresentano la maniera più conveniente per acquistare i giochi presenti nel pacchetto, ma nel caso di Silent Hill f e Silent Hill 2 ci troviamo di fronte a un'offerta davvero molto interessante: 65,99€ anziché 109,99€ per una riduzione pari al 40%, che si traduce fondamentalmente in 32,99€ per ognuno dei due titoli. Il punto è che l'ultimo capitolo della serie Konami costa ufficialmente 79,99€ e non è mai sceso a meno di 47,99€, mentre il minimo storico per il remake di Silent Hill 2 (che di base costa 69,99€) è pari a 34,99€. Insomma, se siete appassionati di survival horror e per un qualche motivo vi mancano entrambi questi gioiellini, è sicuramente il caso di approfittare delle Offerte per l'Anno Nuovo e recuperarli. Sul piano del valore delle esperienze c'è poco di cui discutere. Come avrete letto nella nostra recensione di Silent Hill f, l'inquietante avventura ambientata nel Giappone degli anni '60 riesce nel complicato intento di catapultarci in uno scenario completamente diverso da quello tradizionale, senza per questo perdere le atmosfere che da sempre caratterizzano la saga e anzi attingendo in maniera ispiratissima al folklore nipponico. James esplora uno degli scenari di Silent Hill 2 Nella recensione di Silent Hill 2 abbiamo invece parlato di come il rifacimento firmato Bloober Team riesca a smentire le tiepide aspettative iniziali, consegnandoci un prodotto estremamente rispettoso del materiale originale ma al contempo rinnovato sotto ogni aspetto, pronto ad accompagnarci in un viaggio da incubo fra i tormenti e le paure di un mondo in cui il protagonista, James Sunderland, decide di immergersi nel disperato tentativo di rincorrere una speranza.

Ghost of Tsushima: Director's Cut Quella relativa a Ghost of Tsushima: Director's Cut non è certo una promozione inedita, visto che l'eccellente action adventure sviluppato da Sucker Punch viene spesso messo in vendita a metà prezzo (39,99€ anziché 79,99€, oppure 29,39€ anziché 69,99€ per la versione solo PS4), ma era un po' che non parlavamo della drammatica epopea di Jin Sakai e della sua isola. Una delle drammatiche sequenze di Ghost of Tsushima Nel 1270 Tsushima si è infatti trovata a dover affrontare la feroce invasione dei Mongoli, invasione che viene raccontata nelle fasi introduttive della campagna e stabilisce il difficile punto di partenza per un percorso che vede Jin abbandonare l'onore e il rigore dell'addestramento da samurai e della via del Bushido per abbracciare le tecniche di lotta imprevedibili e spietate dello Spettro. Nella sua nuova "incarnazione", il protagonista di Ghost of Tsushima si trasforma appunto in una presenza spettrale e temuta dai soldati mongoli, che cadono uno dopo l'altro sotto i colpi improvvisi di un guerriero che non ha più nulla da perdere e che dunque si nasconde nell'ombra in attesa del momento propizio per uccidere le proprie vittime, ricorrendo anche a esplosivi e trappole mortali. Il temibile Spettro di Ghost of Tsushima Questo entusiasmante impianto viene collocato all'interno di un open world dai tratti affascinanti e suggestivi, strutturalmente tradizionale ma ricco di cose da fare e da vedere, con anche l'aggiunta dell'espansione Iki Island per aggiungere ulteriore contenuto a un'esperienza già corposa e coinvolgente: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Cult of the Lamb Come per i due episodi di Silent Hill, anche Cult of the Lamb tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store grazie alle Offerte per l'Anno Nuovo: disponibile a 9,99€ anziché 24,99€, con uno sconto del 60%, l'originale mix fra azione e gestionale sviluppato da Massive Monster ci mette al comando di un agnello sacrificale che viene salvato dal suo terribile destino da una divinità oscura. La sede del culto di Cult of the Lamb Colui che Attende vuole però qualcosa in cambio: la creazione di un vero e proprio culto in suo onore, nonché la distruzione delle divinità rivali. Obiettivi che dovremo perseguire dedicandoci alla costruzione di un insediamento che possa accogliere un numero sempre maggiore di fedeli e partendo alla volta di spedizioni nei dungeon dal carattere roguelike. Avete letto la nostra recensione di Cult of the Lamb?