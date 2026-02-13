PlayStation Store, Scelte della Critica: le offerte migliori sui giochi PS5

Storico alla mano, come da consuetudine, abbiamo selezionato per voi una serie di affari da non perdere, dividendo stavolta i titoli in due categorie: da una parte le esperienze in prima persona, dall'altra quelle in terza persona. L'iniziativa terminerà il 25 febbraio , dunque avrete un bel po' di tempo per fare le vostre valutazioni.

Se è vero che la prima promozione dell'anno su PlayStation Store non è stata così entusiasmante sul fronte dei numeri e della convenienza, il ritorno di un classico come le Scelte della Critica sembra rimettere le cose a posto, con tanti prezzi mai così bassi e una grande abbondanza di offerte sui giochi PS5 .

Esperienze in prima persona

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo della saga action survival a base di zombie firmata Techland è disponibile alla sua cifra minima su PlayStation Store, 52,49€ anziché 69,99€: uno sconto del 25% che rende ancora più accessibile il gioco per tutti quelli che lo avevano già messo nella lista dei desideri e aspettavano il momento giusto per procedere all'acquisto.

The Beast segna il ritorno di Kyle Crane, protagonista dell'originale Dying Light, che è riuscito a fuggire da una prigionia durata ben tredici anni in cui il malvagio Barone e i suoi uomini hanno compiuto esperimenti sul suo corpo, trasformandolo in un ibrido dotato di capacità sovrumane. La missione di Kyle è ora quella di fermare il suo carceriere e le potenti creature uscite dal suo laboratorio, riprendendo la formula classica della serie fra non-morti e parkour.

DOOM: The Dark Ages

A proposito di prezzi mai visti prima, DOOM: The Dark Ages è in promozione a soli 26,39€ anziché 79,99€: qui la riduzione raggiunge il 67% e assume i connotati di un'offerta difficile da rifiutare, specie se siete appassionati di sparatutto in prima persona e avete già apprezzato i due precedenti capitoli della rinnovata saga targata id Software, qui alle prese con un'avventura che rivela il passato del DOOM Slayer.

Uno dei nemici di DOOM: The Dark Ages

Catapultati in una sorta di feroce medioevo in cui l'iconico guerriero utilizza un equipaggiamento davvero peculiare per affrontare le immancabili orde di demoni che vogliono conquistare il mondo, equipaggiamento che include uno scudo rotante dal valore sia difensivo che offensivo, dovremo cimentarci con il consolidato gameplay in stile run & gun, mai così dinamico e spettacolare, per avere ragione dei nostri tantissimi avversari.

Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7

Restando in tema di esperienze in prima persona, è difficile non citare due fra i nomi più rappresentativi della categoria, che grazie alle Scelte della Critica hanno toccato il loro prezzo più basso di sempre su PlayStation Store. Stiamo parlando di Battlefield 6 (51,99€ anziché 79,99€) e Call of Duty: Black Ops 7 (51,99€ anziché 79,99€), protagonisti di una sfida che si è rinnovata anche stavolta ma con un esito diverso da quello che molti immaginavano.

Uno scontro su larga scala in Battlefield 6

Lo sparatutto prodotto da Electronic Arts è stato infatti il gioco più venduto del 2025 negli USA, battendo il suo diretto avversario grazie alla solidità di un comparto multiplayer che enfatizza ulteriormente i punti di forza del franchise, fra mappe enormi e distruttibilità ambientale. In realtà da questo punto di vista Black Ops 7 non è stato da meno, con un Movimento Assoluto ancora più completo, tantissime mappe e l'inedita modalità Endgame.