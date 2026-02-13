PlayStation Store, Scelte della Critica: le offerte migliori sui giochi PS5

Se è vero che la prima promozione dell'anno su PlayStation Store non è stata così entusiasmante sul fronte dei numeri e della convenienza, il ritorno di un classico come le Scelte della Critica sembra rimettere le cose a posto, con tanti prezzi mai così bassi e una grande abbondanza di offerte sui giochi PS5.
Storico alla mano, come da consuetudine, abbiamo selezionato per voi una serie di affari da non perdere, dividendo stavolta i titoli in due categorie: da una parte le esperienze in prima persona, dall'altra quelle in terza persona. L'iniziativa terminerà il 25 febbraio, dunque avrete un bel po' di tempo per fare le vostre valutazioni.
Esperienze in prima persona
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo della saga action survival a base di zombie firmata Techland è disponibile alla sua cifra minima su PlayStation Store, 52,49€ anziché 69,99€: uno sconto del 25% che rende ancora più accessibile il gioco per tutti quelli che lo avevano già messo nella lista dei desideri e aspettavano il momento giusto per procedere all'acquisto.
The Beast segna il ritorno di Kyle Crane, protagonista dell'originale Dying Light, che è riuscito a fuggire da una prigionia durata ben tredici anni in cui il malvagio Barone e i suoi uomini hanno compiuto esperimenti sul suo corpo, trasformandolo in un ibrido dotato di capacità sovrumane. La missione di Kyle è ora quella di fermare il suo carceriere e le potenti creature uscite dal suo laboratorio, riprendendo la formula classica della serie fra non-morti e parkour.
DOOM: The Dark Ages
A proposito di prezzi mai visti prima, DOOM: The Dark Ages è in promozione a soli 26,39€ anziché 79,99€: qui la riduzione raggiunge il 67% e assume i connotati di un'offerta difficile da rifiutare, specie se siete appassionati di sparatutto in prima persona e avete già apprezzato i due precedenti capitoli della rinnovata saga targata id Software, qui alle prese con un'avventura che rivela il passato del DOOM Slayer.
Catapultati in una sorta di feroce medioevo in cui l'iconico guerriero utilizza un equipaggiamento davvero peculiare per affrontare le immancabili orde di demoni che vogliono conquistare il mondo, equipaggiamento che include uno scudo rotante dal valore sia difensivo che offensivo, dovremo cimentarci con il consolidato gameplay in stile run & gun, mai così dinamico e spettacolare, per avere ragione dei nostri tantissimi avversari.
Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7
Restando in tema di esperienze in prima persona, è difficile non citare due fra i nomi più rappresentativi della categoria, che grazie alle Scelte della Critica hanno toccato il loro prezzo più basso di sempre su PlayStation Store. Stiamo parlando di Battlefield 6 (51,99€ anziché 79,99€) e Call of Duty: Black Ops 7 (51,99€ anziché 79,99€), protagonisti di una sfida che si è rinnovata anche stavolta ma con un esito diverso da quello che molti immaginavano.
Lo sparatutto prodotto da Electronic Arts è stato infatti il gioco più venduto del 2025 negli USA, battendo il suo diretto avversario grazie alla solidità di un comparto multiplayer che enfatizza ulteriormente i punti di forza del franchise, fra mappe enormi e distruttibilità ambientale. In realtà da questo punto di vista Black Ops 7 non è stato da meno, con un Movimento Assoluto ancora più completo, tantissime mappe e l'inedita modalità Endgame.
Azione in terza persona
Mafia: Terra Madre
Seconda promozione in assoluto e prezzo più basso di sempre per Mafia: Terra Madre, disponibile con il 20% di sconto a 39,99€ anziché 49,99€: una piccola ma significativa spinta per convincervi a recuperare l'ultimo episodio della serie action adventure prodotta da 2K Games e ambientata stavolta nella Sicilia dei primi del Novecento, proprio dove tutto è iniziato.
La storia che viene raccontata è quella di Enzo, che dopo un'infanzia drammatica si unisce alla famiglia Torrisi nella speranza di una rivalsa ma si ritrova catapultato in un vortice di violenza che non lascia scampo, alle prese con incarichi sempre più estremi per dimostrare la propria lealtà al clan. Attorno a lui il fascino di uno scenario suggestivo, rappresentato in maniera sorprendentemente fedele.
Black Myth: Wukong
Non va quasi mai in offerta, dunque è davvero interessante che Black Myth: Wukong abbia toccato il suo prezzo più basso finora su PlayStation Store: lo straordinario action RPG del team cinese Game Science può essere acquistato per 52,49€ anziché 69,99€, dunque con una riduzione pari al 25% che potrebbe rappresentare l'occasione migliore per chi desidera lanciarsi in quest'avventura.
Al comando di una sorta di discendente del Re Scimmia, dovremo compiere un viaggio irto di pericoli, fra nemici sempre più forti ed enormi, potentissimi boss che donano al gioco il feeling di un soulslike. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Black Myth: Wukong, il risultato finale è un'esperienza tremendamente solida e supportata da un comparto artistico di grande spessore.
Helldivers 2
In concomitanza con il lancio dell'espansione gratuita Oppressione Meccanica, anche il coinvolgente Helldivers 2 è disponibile in offerta al prezzo più basso finora su PS Store: lo sparatutto cooperativo di Arrowhead Game Studios può essere vostro per 29,99€ anziché 39,99€, dunque con uno sconto del 25% che sta già spingendo in maniera sostanziale le vendite di un titolo che finora è stato in grado di macinare numeri impressionanti.
Avatar: Frontiers of Pandora
A proposito di espansioni e novità, abbiamo voluto inserire anche Avatar: Frontiers of Pandora fra le migliori esperienze in terza persona attualmente in promozione, visto il recente aggiornamento che trasforma letteralmente l'ambizioso tie-in di Massive Entertainment, introducendo una nuova visuale che permette di vedere il proprio personaggio mentre esplora il meraviglioso mondo di Pandora. Il prezzo? 19,49€ anziché 29,99€, che era già di per sé una cifra ridotta rispetto al lancio.