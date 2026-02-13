3

I requisiti di sistema PC di Castlevania: Belmont's Curse sono abbordabilissimi

Vediamo di che hardware necessiteranno i giocatori PC per giocare a Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo capitolo della serie di Konami.

13/02/2026
Un boss di Castlevania Belmont's Curse

Come era prevedibile, i requisiti PC di Castlevania: Belmont's Curse sono decisamente abbordabili. Konami li ha pubblicati sulla pagina Steam del gioco, subito dopo l'annuncio, commettendo anche alcuni piccoli errori. Ad esempio, per quanto riguarda la RAM, invece di 8GB per i requisiti minimi e di 16GB per quelli consigliati, si parla di 8 e 16 MB. Capiamo la crisi del mercato delle memorie, ma ci sembrano un po' pochini, considerando anche che difficilmente riuscirebbero a gestire un sistema operativo come Windows 11.

I requisiti PC

Per il resto, come scheda video basta una GTX 1650 per giocare, mentre per l'installazione avete bisogno soltanto di 8GB di spazio. Niente di inaccessibile, quindi. Anche se guardiamo ai consigliati, troviamo requisiti molto abbordabili, come il processore Intel Core i5 10400 e una scheda video RTX 3060 per avere il massimo. Insomma, non vi dovrete svenare per giocare a Castlevania: Belmont's Curse.

Ma ora bando alle ciance e vediamo i requisiti di sistema di Castlevania: Belmont's Curse:

  • Minimi:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 11
    • Processore: Intel Core i5 8400
    • Memoria: 8 GB di RAM
    • Scheda video: nVidia GeForce GTX 1650
    • DirectX: Versione 11
    • Memoria: 8 GB di spazio disponibile
  • Consigliati:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 11
    • Processore: Intel Core i5 10400
    • Memoria: 16 GB di RAM
    • Scheda video: nVidia GeForce RTX 3060
    • DirectX: Versione 11
    • Memoria: 8 GB di spazio disponibile
