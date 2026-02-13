I requisiti di sistema PC di Castlevania: Belmont's Curse sono abbordabilissimi

Come era prevedibile, i requisiti PC di Castlevania: Belmont's Curse sono decisamente abbordabili. Konami li ha pubblicati sulla pagina Steam del gioco, subito dopo l'annuncio, commettendo anche alcuni piccoli errori. Ad esempio, per quanto riguarda la RAM, invece di 8GB per i requisiti minimi e di 16GB per quelli consigliati, si parla di 8 e 16 MB. Capiamo la crisi del mercato delle memorie, ma ci sembrano un po' pochini, considerando anche che difficilmente riuscirebbero a gestire un sistema operativo come Windows 11.