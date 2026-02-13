Yakoh Shinobi Ops è un nuovo action stealth cooperativo annunciato allo State of Play

Sviluppato da Acquire, Yakoh Shinobi Ops è previsto arrivare nel 2027 su PC e PS5 , presentato con un primo trailer nel corso dell'evento Sony, che ha dato modo di capire qualcosa della sua ambientazione e della sua particolare struttura.

Azione in stile ninja

In qualità di Shinobi, ci troviamo a dover eseguire varie missioni di infiltrazione dietro le linee nemiche, colpendo con il classico stile dei ninja, ovvero usando furtività e il misto di armi e tecniche in grado di colpire con precisione e discrezione.

In Yakoh Shinobi Ops controlliamo una squadra composta da quattro shinobi alle prese con diversi obiettivi da portare a termine, cercando solitamente di agire nell'oscurità per non essere scoperti.

I veri shinobi, racconta il gioco, non hanno la necessità di uccidere i nemici, si tratta di colpire con grande precisione e senza farsi notare, evitando perdite inutili e cercando di risultare sempre quanto più possibile discreti e invisibili.

Ogni combattente può usare specifici ninjustsu, ovvero le tecniche ninja che consentono di muoversi in varie maniere e colpire a distanza o corpo a corpo con svariati effetti. In Yakoh Shinobi Ops si aggiunge anche la possibilità di cooperare, sfruttando abilità combinate per raggiungere il successo in multiplayer.