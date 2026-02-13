2

Yakoh Shinobi Ops è un nuovo action stealth cooperativo annunciato allo State of Play

Shueisha Games e Acquire hanno annunciato Yakoh Shinobi Ops, un interessante gioco action tattico con elementi stealth cooperativi, ambientato nel mondo degli shinobi del Giappone feudale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/02/2026
La copertina di Yakoh Shinobi Ops

Shueisha Games ha annunciato uno dei suoi nuovi giochi in sviluppo, ovvero Yakoh Shinobi Ops, nel corso dello State of Play di ieri notte: si tratta di uno stealth action tattico cooperativo, ambientato tra gli shinobi del Giappone feudale.

Sviluppato da Acquire, Yakoh Shinobi Ops è previsto arrivare nel 2027 su PC e PS5, presentato con un primo trailer nel corso dell'evento Sony, che ha dato modo di capire qualcosa della sua ambientazione e della sua particolare struttura.

Yakoh Shinobi Ops ci trasporta in un periodo tumultuoso nella storia del Giappone, con varie fazioni in guerra tra loro per il dominio del territorio e in un momento in cui vengono elaborate anche nuove tattiche di guerra.

Azione in stile ninja

In qualità di Shinobi, ci troviamo a dover eseguire varie missioni di infiltrazione dietro le linee nemiche, colpendo con il classico stile dei ninja, ovvero usando furtività e il misto di armi e tecniche in grado di colpire con precisione e discrezione.

In Yakoh Shinobi Ops controlliamo una squadra composta da quattro shinobi alle prese con diversi obiettivi da portare a termine, cercando solitamente di agire nell'oscurità per non essere scoperti.

I veri shinobi, racconta il gioco, non hanno la necessità di uccidere i nemici, si tratta di colpire con grande precisione e senza farsi notare, evitando perdite inutili e cercando di risultare sempre quanto più possibile discreti e invisibili.

Ogni combattente può usare specifici ninjustsu, ovvero le tecniche ninja che consentono di muoversi in varie maniere e colpire a distanza o corpo a corpo con svariati effetti. In Yakoh Shinobi Ops si aggiunge anche la possibilità di cooperare, sfruttando abilità combinate per raggiungere il successo in multiplayer.

Yakoh Shinobi Ops è un nuovo action stealth cooperativo annunciato allo State of Play