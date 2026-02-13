Tutti i giochi annunciati allo State of Play di febbraio 2026, da God of War a Castlevania

Lo State of Play più lungo di sempre (anche se ottiene il record giusto per una manciata di minuti, va detto) è finito e questo significa che è necessario fare mente locale e avere una chiara visione di cosa è stato annunciato durante lo show, così da comprendere effettivamente cosa arriverà su PS5 (e non solo) nel corso dell'anno e oltre.
Gli annunci sono stati veramente molti, quindi non perdiamo troppo tempo e vediamo cosa ha saputo mettere in campo Sony in questo inizio 2026.
Kena: Scars of Kosmora
Kena torna su PC e PS5 con una nuova avventura in Kena: Scars of Kosmora. La giovane guerriera è cresciuta ed è diventata più matura e ha ora deciso di viaggiare verso nuove terre non solo per guidare i morti ma anche per aiutare i vivi. Il trailer ci svela che il videogioco d'azione e piattaforme è previsto per il 2026.
Ghost of Yotei: Leggende
Leggende, l'espansione multigiocatore gratuita per tutti i possessori di Ghost of Yotei, è in arrivo. Allo State of Play Sony e Sucker Punch hanno svelato che la modalità aggiuntiva è prevista per il dieci marzo e permetterà di giocare in cooperativa in PvE con i propri amici.
4:LOOP
Mike Booth, creatore e lead designer di Left 4 Dead, sta ora lavorando a un nuovo sparatutto tattico cooperativo PvE: 4:LOOP. Il videogioco è previsto per PC e PS5 e il nuovo trailer ci ha permesso di vedere un po' di gameplay e scoprire alcune delle trovate uniche che l'opera proporrà.
Pragmata
Il noto Pragmata è tornato a mostrarsi allo State of Play, con un nuovo trailer che non ci racconta molto ma che ci permette di farci un'idea in più del mondo di gioco e del passato di Hugh, il nostro personaggio principale che sarà accompagnato dalla piccola robot Diana. La data di uscita è il 24 aprile e una demo è già disponibile su tutte le piattaforme.
Resident Evil Requiem
Capcom non si è accontentata di mostrare il proprio titolo sci-fi, ma ha dato spazio anche all'horror Resident Evil Requiem, in arrivo il 27 febbraio su computer e console. Il filmato ci permette di rivedere sia Grace che Leon, i due protagonisti che rappresentano i due archetipi di horror della saga, rispettivamente la sopravvivenza più orrifica e l'azione più brutale.
Legacy of Kain: Defiance Remastered e Legacy of Kain: Ascendance
Il grande classico di Crystal Dynamics è pronto a tornare in versione remastered, per soddisfare il cuore dei giocatori più "esperti" e dei giovani fan che hanno da poco scoperto la serie. Si tratta del capitolo finale della saga di Soul Reaver e Legacy of Kain: Defiance Remastered è già disponibile per le prenotazioni.
Inoltre, è in arrivo anche Legacy of Kain: Ascendance, un gioco 2D di piattaforme dallo stile retro che si focalizza sul movimento e sul combattimento. La data di uscita è il 31 marzo 2026.
Dead or Alive 7 e Dead or Alive 6: Last Round
Koei Tecmo ha presentato durante lo State of Play Dead or Alive 6: Last Round con 29 personaggi giocabili (24 della versione originale e 5 combattenti DLC aggiuntivi), con personaggi come Kasumi, Marie Rose e altri che ricevono un totale di 5 costumi.
Inoltre, è stato condiviso un teaser di Dead or Alive 7 (nome non ufficiale).
Control Resonant
Remedy Entertainment ha presentato per la prima volta un video di gameplay esteso di Control Resonant, il suo nuovo gioco d'azione in terza persona nel quale esploriamo una versione contorta di New York con Dylan, il fratello della protagonista del precedente Control. Sarà pubblicato nel 2026.
Beast of Reincarnation
Il gioco d'azione e di ruolo di Game Freak (realizzato col supporto di svariati sviluppatori esterni) è stato mostrato allo State of Play. Beast of Reincarnation arriverà il 4 agosto 2026 e ci metterà nei panni di una guerriera con un grande cane al fianco, che dovrà combattere contro creature corrotte dalla natura.
Rayman: 30th Anniversary Edition
Se ancora oggi non potete fare a meno di Rayman, sarete felici di sapere che Rayman: 30th Anniversary Edition è stata confermata allo State of Play. Sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 13 febbraio, ma solo in digitale: la versione fisica arriverà a giugno. La raccolta include cinque versioni diverse del gioco originale.
Project Windless
Project Windless è un action RPG open world per giocatore singolo ambientato nell'universo dell'acclamata serie di romanzi fantasy coreani "L'uccello che beve lacrime". Noi saremo un grande pennuto umanoide che farà a pezzi con armi e poteri magici i propri nemici in campo aperto.
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer è, come è facile intuire, un gioco di corse ambientato nell'universo narrativo di Lucasfilm. Avrà una campagna narrativa nella quale vestiremo i panni di un abile pilota che deve farsi un nome nell'Orlo Esterno. Potremo personalizzare i nostri mezzi in vari modi e lasciarli sulle varie piste.
007 First Light
007 First Light si mostra ancora una volta: il gioco è previsto per il 27 maggio 2026 e ci metterà nei panni di un giovane Bond che deve ancora diventare l'agente che tutti conosciamo. Sarà un mix di furtività, uso di gadget, sparatorie ed inseguimenti.
Metal Gear Solid Collection Vol.2
La Metal Gear Solid Collection Vol.2 propone due capitoli classici della serie, ovvero Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, uscito originariamente su PS3, e Metal Gear Solid: Peace Walker, il capitolo sviluppato per PSP ma qui riproposto nella sua versione HD Collection per PS3. La versione digitale della collezione include anche Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2.
Castlevania Belmont's Curse
Castlevania Belmont's Curse è un platform action 2D pubblicato da Konami e sviluppato da Evil Empire (Dead Cells) e da Motion Twin (Dead Cells, The Rogue Prince of Persia). La data di uscita è fissata per il 2026 e il trailer sembra promettere un gioco denso di azione ed esplorazione.
Silent Hill Townfall
Konami non si ferma un attimo con la propria saga horror di punta. Dopo il successo del remake del secondo capitolo e il nuovo Silent Hill f, la compagnia spera di ottenere un'altra vittoria con Silent Hill Townfall, che è stato presentato durante lo State of Play. La data di uscita è per ora un generico 2026.
John Wick
Allo State of Play è stato presentato un nuovo gioco d'azione dedicato a John Wick: l'opera è ancora all'inizio dello sviluppo e non ha un vero e proprio nome ufficiale, ma possiamo aspettarci che sarà un gioco d'azione e combattimento intenso che renderà felici i fan del killer dal cuore d'oro.
Marathon
Marathon, previsto per il 5 marzo 2026, è stato mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che non ci racconta troppo, ma che ci conferma che un Server Slam - ovvero una fase di prova aperta pensata per mettere sotto stress i server di gioco - è stato annunciato per il 26 febbraio: continuerà fino al 2 marzo, pochi giorni prima dell'uscita.
Saros
Il gioco sparatutto bullet hell roguelite di Housemarque si è mostrato ancora una volta e dimostra che i fan di Returnal apprezzeranno notevolmente questa avventura d'azione. La data di uscita di Saros è prevista per il 30 aprile, ma con l'edizione speciale digitale avete 48 ore di accesso anticipato.
Marvel Tokon: Fighting Souls
Il piacchiaduro di Sony e Arc System Works è sempre più vicino e ora ha messo in mostra gli X-Men, con personaggi noti come Wolverine pronti a fare a pezzi i propri avversari. Ricordiamo che Marvel Tokon: Fighting Souls è previsto per PC e PS5, con data di uscita fissata per il 6 agosto 2026.
God of War Trilogy Remake e God of War: Sons of Sparta
Santa Monica Studio ha svelato ben due progetti. Il primo è God of War Trilogy Remake, un progetto ora in sviluppo di cui non abbiamo visto alcunché se non un semplice teaser, commentato dal doppiatore originale di Kratos in lingue inglese.
God of War: Sons of Sparta invece è un gioco d'azione a scorrimento laterale 2D realizzato da Mega Cat Studios e non direttamente da Santa Monica Studio. L'opera è già disponibile su PlayStation con la versione base a 29.99€. [embed yt= Q2hIjKdJXCc]
Tutti gli altri annunci
Ecco infine gli altri annunci in un rapido e comodo elenco (i link vi portano alle notizie con i trailer dedicati):
- Brigandine Abyss - Previsto per il 2026, è il nuovo capitolo di una serie di giochi di ruolo di strategia a tema fantasy
- Crimson Moon - Un gioco di ruolo d'azione e avventura gotico con supporto alla cooperativa a due giocatori, in arrivo nel febbraio 2026
- Mina the Hollower - Il nuovo gioco degli autori di Shovel Knight, previsto per la primavera 2026
- Yakoh Shinobi Ops - Un gioco di furtività cooperativo a 4 giocatori previsto per il 2027
- Neva: Prologue - Il DLC di Neva, disponibile dal 19 febbraio, che fa da prequel all'intera vicenda
- Metal Gear Solid Collection Vol.1 - Riceve una serie di miglioramenti grafici con un ultimo aggiornamento gratuito
- Darwin's Paradox! - Un gioco di furtività, piattaforme ed enigmi nei panni di un polpo molto intelligente
- Rev. Noir - Un nuovo gioco di ruolo pubblicato da Konami