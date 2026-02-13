Tutti i giochi annunciati allo State of Play di febbraio 2026, da God of War a Castlevania

Lo State of Play più lungo di sempre (anche se ottiene il record giusto per una manciata di minuti, va detto) è finito e questo significa che è necessario fare mente locale e avere una chiara visione di cosa è stato annunciato durante lo show, così da comprendere effettivamente cosa arriverà su PS5 (e non solo) nel corso dell'anno e oltre.

Gli annunci sono stati veramente molti, quindi non perdiamo troppo tempo e vediamo cosa ha saputo mettere in campo Sony in questo inizio 2026.