Mina the Hollower ha una demo disponibile su PS5 e un nuovo periodo di uscita

La versione di prova disponibile in esclusiva su PS5 per un periodo limitato di tempo consente di provare proprio l'inizio del gioco , attraversando il primo livello e arrivando allo scontro con il primo boss.

Il gioco era previsto arrivare lo scorso ottobre ma è stato posticipato e, di fatto, non ha ancora una data di uscita precisa, ma quantomeno il periodo previsto è ora fissato per la primavera , ovvero nei prossimi tre mesi, in attesa di ulteriori dettagli.

Durante lo State of Play è stato annunciato anche un periodo di uscita per Mina the Hollower , previsto arrivare per questa primavera, e una demo disponibile dalle prossime ore su PS5, precisamente dal 13 febbraio.

Un'interessante introduzione

I progressi registrati durante la demo possono essere trasferiti nel gioco completo, quando Mina the Hollower sarà messo a disposizione nella primavera del 2026, dunque si tratta a tutti gli effetti di un'introduzione vera e propria al titolo in forma definitiva.

Il gioco è un gioco di ruolo d'azione con elementi adventure e "multi-evento", per così dire, vista la varietà di situazioni in cui ci si può trovare in questo titolo dallo stile retrò che prende ispirazione da Zelda e altri classici del genere.

Mina è una Hollower che brandisce una frusta ed è anche un'inventrice visionaria. "Se gli abitanti dell'Isola Tenebrosa non la conoscono di nome, hanno sicuramente beneficiato del suo lavoro! La sua educazione raffinata l'ha resa un po' ingenua, ma lei cerca sempre di fare la cosa giusta".

Il gioco ci consente di far progredire Mina in varie maniere, scegliendo il proprio stile di combattimento preferito e specializzandoci su diverse armi ed equipaggiamenti per affrontare le numerose minacce del gioco.