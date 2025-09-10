La data di uscita di Mina the Hollower è stata svelata, con demo: ma ci sono brutte notizie

Yacht Club Games è famoso (famosissimo!) per la serie di Shovel Knight, ma è anche al lavoro su un nuovo gioco ispirato ai titoli classici per Game Boy Color: Mina the Hollower. Era da tempo che non ne sentivamo parlare, ma ora finalmente è arrivato un nuovo trailer.
Il filmato non solo mostra un po' di gameplay, ma ci svela anche la data di uscita: il 31 ottobre 2025.
Il trailer di Mina the Hollower
Inoltre, tramite la versione PlayStation del trailer, scopriamo anche che il gioco è in uscita solo per PS5 per quanto riguarda le versioni per le console Sony, sebbene fosse inizialmente stata annunciata anche la versione PS4. Né il sito ufficiale né i social del team precisano le piattaforme, ma supponiamo che questo significhi che anche la versione Xbox One non sarà pubblicata. Mina the Hollower dovrebbe quindi arrivare su PC, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Il nuovo videogioco di Yacht Club Games ci permetterà di immergerci in un "terrificante mondo": viene descritto come una avventura d'azione con visuale dall'alto nella quale vestiremo i panni di Mina, una famosa Hollower che deve affrontare una missione disperata per salvare un'isola maledetta. Dovremo scavare nel terreno per evitare pericoli e mostri, sconfiggere i nemici e trovare un arsenale di armi da usare per combattere.
Mina the Hollower propone un vasto mondo con "grafica pixel-perfect", secondo la descrizione degli autori. Avremo anche modo di incontrare un "cast di personaggi bizzarri", così come cercare una serie di segreti in vari luoghi esotici.
Infine, segnaliamo che è disponibile la demo di Mina the Hollower su Steam e Xbox.