Mina the Hollower è stato rinviato a data da destinarsi, ma non è lontano, assicurano gli sviluppatori

Lo studio di sviluppo Yacht Club Games ha annunciato di aver rinviato l'uscita di Mina the Hollower , originariamente prevista per il 31 ottobre, a data ancora da destinarsi , precisando però che non ci sarà da attendere molto. Il gioco, un action adventure 2D, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il messaggio degli sviluppatori

"Questa settimana, il nostro team ha preso una decisione difficile: abbiamo deciso di rinviare Mina the Hollower." Ha esordito lo sviluppatore nell'annuncio ufficiale. "L'intera squadra ha lavorato instancabilmente, giorno e notte, per completare lo sviluppo in vista dell'uscita del 31 ottobre, ma non siamo ancora del tutto pronti. Non si tratta di un grande ritardo - ci serve solo un po' più di tempo per rifinire, bilanciare e lucidare il gioco affinché possa davvero brillare."

Chiaramente, il team ha voluto scusarsi con chi stava aspettando il gioco: "Detto questo, ci scusiamo sinceramente!"

"Tuttavia, non intendiamo scendere a compromessi sulla qualità. Il nostro obiettivo è garantire che il team di sviluppo abbia il tempo e le risorse necessarie per offrirvi un'avventura straordinaria, e questo è esattamente ciò che faremo. Non è una promessa... vuota!"

"Non vogliamo annunciare una nuova data di uscita finché il gioco non sarà stato inviato alle piattaforme, quindi vi chiediamo di avere ancora un po' di pazienza mentre ci avviciniamo al traguardo."

Quindi sono arrivate le rassicurazioni sullo stato dei lavori: "Il gioco è quasi completato - lo giochiamo dall'inizio alla fine ogni giorno."

"Ecco su cosa si sta concentrando il team nella fase finale del lavoro:"