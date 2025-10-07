Ghost of Yotei sta vendendo "come il pane" in Giappone, secondo un report locale

Stando a un report proveniente dal Giappone, Ghost of Yotei starebbe vendendo come il pane nell'arcipelago. Non ci sono ancora dati ufficiali di Sony o provenienti da classifiche attendibili come quelle di Famitsu, ma la fonte è comunque rilevante visto che stiamo parlando di un servizio della STV, un'emittente televisiva e radiofonica con sede a Sapporo, parte del network Nippon News Network (NNN) che opera nella prefettura di Hokkaidō, una delle più grandi del paese.
Il servizio televisivo
Il servizio inizia descrivendo Ghost of Yotei come un "gioco d'azione e avventura ambientato nell'area di Jozan, nel periodo Edo, dove la protagonista ha perso la sua famiglia".
Quindi ricorda le vendite del predecessore, Ghost of Tsushima, capace di vendere 13 milioni di copie globalmente. Viene quindi intervistato il commesso di un negozio che afferma "Sta vendendo come il pane, tanto da competere per il primo o il secondo posto dei giochi più venduti di PlayStation 5 nel corso dell'anno."
Il servizio elogia poi la qualità visiva dell'opera di Sucker Punch e la capacità di riprodurre angoli del Giappone con un impatto notevole, tanto che pare stia aiutando anche il turismo locale, con aziende giapponesi che stanno producendo souvenir a tema con il gioco per accogliere i nuovi visitatori.
Insomma, almeno stando a questo servizio, ai giapponesi sta piacendo molto Ghost of Yotei, ossia un gioco occidentale ambientato dalle loro parti e con protagonista una donna.