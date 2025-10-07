Ghost of Yotei sta vendendo "come il pane" in Giappone, secondo un report locale

Stando a un report proveniente dal Giappone, Ghost of Yotei starebbe vendendo come il pane nell'arcipelago. Non ci sono ancora dati ufficiali di Sony o provenienti da classifiche attendibili come quelle di Famitsu, ma la fonte è comunque rilevante visto che stiamo parlando di un servizio della STV, un'emittente televisiva e radiofonica con sede a Sapporo, parte del network Nippon News Network (NNN) che opera nella prefettura di Hokkaidō, una delle più grandi del paese.