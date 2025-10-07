0

La Samsung TV 4K e 144 Hz per gaming e film è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La Festa delle Offerte Prime porta la Samsung TV 4K e 144 Hz al suo prezzo minimo storico: vediamo i dettagli della promozione ora attiva su Amazon Italia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Samsung TV QE65S94DAEXZT e lo sconto di 200€

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare una Samsung TV 4K a 144 Hz al 13% di sconto rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Le caratteristiche della Samsung TV QE65S94DAEXZT

Il modello di Samsung TV in offerta (da 65 pollici) propone un Processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K potenziata dall'IA, con uno schermo OLED che supporta HDR+ per neri profondi e bianchi luminosi. Lo schermo è ultra sottile (categoria Laser Slim Design).

Le dimensioni Samsung TV QE65S94DAEXZT
Le dimensioni Samsung TV QE65S94DAEXZT

È perfetto anche per giocare grazie allo schermo a 144 Hz e al Gaming Hub per accedere ai giochi in modo veloce. Non manca poi uno Smart Hub per gestire app, film, e non solo.

