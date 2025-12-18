6

Ghost of Yotei è il gioco dell'anno per il PlayStation Blog: vediamo i vincitori nelle varie categorie

Il PlayStation Blog ha annunciato i risultati delle votazioni per il gioco dell'anno su tale piattaforma, che mostrano una notevole predilezione per il gioco open world di Sucker Punch.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/12/2025
Atsu in Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Anche il PlayStation Blog ha organizzato la sua iniziativa per assegnare premi sui migliori videogiochi dell'anno, dai quali è emerso un game of the year specifico oltre a vari vincitori nelle numerose categorie previste.

Il gioco dell'anno per PS5 secondo il PlayStation Blog è Ghost of Yotei, e la mente corre subito al meme di Obama che dà la medaglia a sé stesso, anche perché il gioco in questione ha vinto anche in un sacco di altre categorie.

In ogni caso, bisogna dire che le premiazioni derivano dalle votazioni degli utenti, ma è chiaro che si tratta di un ambiente un po' impostato sulla passione per PlayStation e le sue produzioni.

Tutti i vincitori

Da notare peraltro che come miglior gioco per PS4 è stato eletto Hollow Knight Silksong, che ha battuto la concorrenza di Elden Ring Nightreign e si è confermato il migliore titolo sulla console di passata generazione, secondo i voti del blog ufficiale PlayStation.

Il logo sul Gioco dell'Anno del PlayStation blog
In ogni caso, le categorie sono davvero tante, e sebbene Ghost of Yotei abbia monopolizzato buona parte di queste, ci sono comunque anche molti altri titoli a emergere, come vediamo qui sotto.

Potete vedere le prime quattro posizioni per ogni categoria a questo link, mentre qui sotto riportiamo i vincitori:

  • Miglior gioco PS5 - Ghost of Yotei
  • Miglior gioco PS4 - Hollow Knight: Silksong
  • Miglior gioco per PS VR2 - Alien: Rogue Incursion
  • Miglior gioco indipendente - Clair Obscur: Expedition 33
  • Studio dell'anno - Kojima Productions
  • Miglior nuovo personaggio - Atsu (Ghost of Yotei)
  • Migliore storia - Clair Obscur: Expedition 33
  • Migliore grafica - Ghost of Yotei
  • Migliore direzione artistica - Ghost of Yotei
  • Miglior design audio - Ghost of Yotei
  • Migliore colonna sonora - Clair Obscur: Expedition 33
  • Migliore accessibilità - Ghost of Yotei
  • Migliore utilizzo di DualSense - Ghost of Yotei
  • Migliore riedizione - The Elder Scrolls IV Oblivion remastered
  • Migliore esperienza multigiocatore - Battlefield 6
  • Miglior gioco in evoluzione - Genshin Impact
  • Migliore espansione - Lies of P: Overture
  • Miglior gioco sportivo - Sonic Racing: CrossWorlds
  • Gioco più atteso del 2026 e oltre - Marvel's Wolverine

    • Curiosamente, GTA 6 non rientra tra i giochi più attesi in base a quanto riportato, un risultato piuttosto inaspettato.

