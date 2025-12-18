I prossimi iPhone potrebbero sfruttare un pezzo di tecnologia creato le automobili

Il tema delle fotocamere sotto al display torna al centro dell'attenzione in vista del CES 2026, in programma a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio 2026. LG Innotek, uno dei fornitori storici di componenti per Apple, ha annunciato che mostrerà una nuova UDC, under display camera, pensata per il settore automobilistico. Nonostante l'ambito di destinazione non sia quello degli smartphone, l'interesse per il mondo mobile è immediato. La tecnologia presentata introduce miglioramenti rilevanti rispetto alle soluzioni attuali, soprattutto sul fronte della qualità dell'immagine, uno dei principali limiti che finora hanno frenato l'adozione su larga scala delle fotocamere nascoste dietro al pannello OLED.

La nuova UDC di LG

Le fotocamere sotto al display oggi disponibili sul mercato soffrono di una perdita di qualità significativa. In molti casi, l'interposizione del pannello OLED davanti al sensore riduce la resa dell'immagine fino al 30 per cento, con effetti visibili su nitidezza, rumore e fedeltà cromatica. La soluzione sviluppata da LG Innotek punta a superare questo limite grazie a un sistema di recupero dell'immagine basato su IA.

Fotocamera di tipo UDC di LG Innotek

Attraverso algoritmi di deblurring e denoising applicati in tempo reale, il flusso video viene ricostruito compensando le distorsioni introdotte dal display. Secondo l'azienda, il risultato finale raggiunge una qualità superiore al 99 per cento rispetto a una ripresa effettuata senza alcun ostacolo davanti alla fotocamera.

Il sensore presentato al CES 2026 avrà però una risoluzione massima di 1,5 megapixel, un valore insufficiente per l'utilizzo su smartphone di fascia alta. LG Innotek ha chiarito che questa scelta è legata alle esigenze del settore automotive, dove affidabilità e durata nel tempo hanno priorità sulla risoluzione pura, considerando anche i requisiti di sicurezza legati agli incidenti stradali.

Questa limitazione non implica un vincolo tecnologico. La riduzione volontaria della risoluzione suggerisce che l'azienda disponga già delle competenze necessarie per realizzare sensori UDC più avanzati, adattabili anche agli smartphone. Non a caso, LG Innotek viene indicata come uno dei possibili fornitori delle fotocamere sotto al display destinate ai futuri iPhone.

Nel frattempo, Apple starebbe procedendo per gradi. Per la gamma iPhone 18 si parla di test avanzati su Face ID integrato sotto allo schermo, con una fotocamera frontale ancora visibile tramite un foro nel display. Una soluzione che rappresenterebbe un passaggio intermedio verso un design completamente privo di interruzioni visive.