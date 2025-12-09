0

iPhone 18 Pro: nuove prove a favore del Face ID sotto il display

Emergono nuovi indizi sul Face ID integrato nel display dell'iPhone 18 Pro, mentre la Dynamic Island dovrebbe restare assumendo una forma più compatta.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/12/2025
Le ipotesi legate al Face ID sotto il display diventano sempre più concrete. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a una tecnologia che permetterebbe di modificare la struttura del vetro in prossimità dei sensori. Questo tipo di modifica significherebbe poter sfruttare il Face ID sotto il display, rinunciando quindi alla classica porzione nera attuale. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, ma una novità del genere rappresenterebbe sicuramente un buon passo in avanti.

Le nuove tecnologie

Le informazioni sono state riportate su Weibo dal leaker Smart Pikachu, già noto per alcune indiscrezioni precedenti. La nuova tecnologia, chiamata micro-trasparenza, dovrebbe debuttare sui futuri iPhone 18 Pro. Questo processo produttivo modifica la struttura del vetro, come vi abbiamo anticipato, favorendo il passaggio dei raggi infrarossi. Ciò si traduce nella possibilità di introdurre il sistema di riconoscimento facciale direttamente sotto il display. Di conseguenza, anche la porzione nera presente sulla parte superiore del dispositivo sparirebbe.

Secondo un rapporto pubblicato a maggio da The Information, i modelli iPhone 18 Pro non dovrebbero avere la Dynamic Island, bensì un piccolo foro nella parte superiore sinistra del display. Altre voci parlano invece della presenza della Dynamic Island, quindi come vedete si tratta di informazioni da prendere sempre con le pinze. Realisticamente parlando, potremo aspettarci dimensioni più contenute, mantenendo un ritaglio più piccolo per la fotocamera frontale. Ad ogni modo, la fase di test di questa tecnologia sarebbe a buon punto e le catene di approvvigionamento sarebbero state già allertate per una produzione futura. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità al riguardo.

Altre novità

Stando alle ultime voci, i modelli iPhone 18 Pro dovrebbero presentare un design più uniforme e senza soluzione di continuità. Ciò significa che Apple eliminerà la distinzione di colore tra la scocca in alluminio e il pannello in vetro.

Il nuovo iPhone 18 Pro presenterà due importanti modifiche al design, secondo indiscrezioni Il nuovo iPhone 18 Pro presenterà due importanti modifiche al design, secondo indiscrezioni

Potremmo aspettarci anche un aumento di spessore giustificato dalle batterie di dimensioni maggiori, ma vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.

