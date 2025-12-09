0

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: nuova offerta su AliExpress con 60€ di sconto

La nuova console Nintendo Switch 2 torna in promo con Mario Kart World incluso, supporto 4K, Joy-Con 2 e gaming fino a 120 fps: prezzo ribassato con coupon dedicato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   09/12/2025
Nintendo Switch 2 con Mario Kart World

La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è disponibile su AliExpress a 415,37 €, con un prezzo di partenza di 475,37 € che scende grazie al coupon MULTI60 o in alternativa ITGS60. L'offerta è valida fino al 14 dicembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch 2 con Mario Kart World.

La nuova console di Nintendo introduce un importante salto generazionale con il supporto nativo al 4K, refresh rate fino a 120 fps e i nuovi Joy-Con 2 migliorati nella precisione e nella presa. La memoria interna da 256 GB offre spazio adeguato per giochi e contenuti digitali, mentre l'HDR rende le immagini più brillanti e dettagliate.

Un’esperienza di gioco migliorata in ogni modalità

La Switch 2 mantiene la versatilità che ha reso iconica la linea Nintendo, ma la potenzia con prestazioni più elevate, caricamenti più rapidi e una migliore stabilità in modalità docked. Il bundle include Mario Kart World, ideale per testare da subito la fluidità del nuovo hardware con gare a 120 fps e un comparto grafico nettamente superiore rispetto al passato.

Grazie al coupon valido fino al 14 dicembre, questa offerta rappresenta uno dei bundle più convenienti per entrare nella nuova generazione Nintendo a un prezzo sensibilmente ribassato.

