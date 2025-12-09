Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: nuova offerta su AliExpress con 60€ di sconto

La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è disponibile su AliExpress a 415,37 €, con un prezzo di partenza di 475,37 € che scende grazie al coupon MULTI60 o in alternativa ITGS60. L'offerta è valida fino al 14 dicembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch 2 con Mario Kart World.

La nuova console di Nintendo introduce un importante salto generazionale con il supporto nativo al 4K, refresh rate fino a 120 fps e i nuovi Joy-Con 2 migliorati nella precisione e nella presa. La memoria interna da 256 GB offre spazio adeguato per giochi e contenuti digitali, mentre l'HDR rende le immagini più brillanti e dettagliate.