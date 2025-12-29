0

Il controller Turtle Beach Afterglow Wave per PC e Xbox è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach Afterglow Wave per PC e Xbox al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 18%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/12/2025
Su Amazon è disponibile il controller Turtle Beach Afterglow Wave nella colorazione grigia a 36,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 39,08 €, e il prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 18%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller

Si tratta del controller RGB cablato con licenza per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. In questo caso ti proponiamo il prodotto nella colorazione grigia e illuminazione RGB personalizzabile, con otto diverse zone di illuminazione e fino a otto modalità tra cui scegliere.

Troviamo inoltre grilletti regolabili a 3 corse Hall Effect per un controllo preciso e affidabile, due pulsanti mappabili rapidi e comandi audio brevettati. Con quest'ultimi potrai regolare facilmente l'audio e il volume principale, mentre con un pulsante dedicato potrai velocemente silenziare il microfono. Il design è confortevole e la forma è ergonomica, in modo da offrire il massimo comfort.

