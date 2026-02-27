Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni e accedi a un ricco catalogo di giochi con Amazon Luna

Se non hai ancora attivato Amazon Prime, è possibile usufruire di una prova gratuita di un mese. Il servizio in abbonamento offre una serie di vantaggi, tra cui Amazon Luna, piattaforma di cloud gaming che ti permetterà di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Tuttavia, specifichiamo che chi ha già provato il servizio gratuitamente, non può farlo di nuovo. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.
Tanti vantaggi, dai film ai videogiochi in esclusiva
Il catalogo di Amazon Luna si arricchisce regolarmente di nuovi contenuti. Sono infatti presenti giochi particolarmente apprezzati dagli utenti, come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora. Basterà infatti iscriversi ad Amazon Prime e potrai sfruttare tantissimi vantaggi, come:
- Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
- Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
- Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
- Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
- Offerte esclusive
Questi sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi da poter sfruttare. Ti ricordiamo che è possibile provare il servizio gratuitamente per un mese e potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno.