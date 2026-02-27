Recupera Resident Evil 4 Gold Edition per PC: campagna migliorata, gameplay brillante e atmosfera immersiva

Sei un amante dei giochi horror o vuoi recuperare questo capitolo? Resident Evil 4 Gold Edition per PC è su Instant Gaming a soli 16,46 € invece di 50 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi recuperarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ore di nuovi contenuti e una qualità generale altissima

Questa edizione include anche il DLC Separate Ways, che ti permetterà di vestire i panni di Ada Wong in una riproposizione eccezionale del contenuto originale. Resident Evil 4 è un remake con un'esperienza di gioco modernizzata, una trama reinventata e una grafica ancora più convincente. Il lavoro di Capcom rispetta quanto fatto nell'originale, ma riesce anche a eliminare quasi tutte le debolezze legate all'età e alla trama. Inoltre, la campagna principale offre ore intere di nuovi contenuti.

Il gameplay è brillante e mantiene la libertà di approccio dell'originale, ed è tecnicamente solidissimo. Tuttavia, lo shooting meno viscerale potrebbe infastidire i puristi, ma si tratta di un aspetto specifico. Nel complesso è un remake che dovresti assolutamente giocare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.