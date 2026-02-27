Beamdog ha aggiornato l'Infinity Engine: è il motore dei primi Baldur's Gate

Negli ultimi anni non sorprende certo più che vengano aggiornati dei giochi spesso molto vecchi. Pensate a Serious Sam 2, o a Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition e Icewind Dale: Enhanced Edition, che hanno ricevuto un aggiornamento del motore di gioco, lo storico Infinity Engine, arrivato alla versione 2.7 (attualmente in beta).

Gli sviluppatori di Beamdog hanno ammesso che l'attesa è stata lunga, ringraziando la community per aver continuato a supportare questi titoli nel corso del tempo. L'obiettivo è mantenere i classici al passo con l'evoluzione tecnica di sistemi operativi e hardware moderni, sia su PC, sia su dispositivi mobile. Evidentemente continuano a vendere bene, nonostante gli anni che si portano sulle spalle.