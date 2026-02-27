Beamdog ha aggiornato l'Infinity Engine: è il motore dei primi Baldur's Gate

Negli ultimi anni non sorprende certo più che vengano aggiornati dei giochi spesso molto vecchi. Pensate a Serious Sam 2, o a Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition e Icewind Dale: Enhanced Edition, che hanno ricevuto un aggiornamento del motore di gioco, lo storico Infinity Engine, arrivato alla versione 2.7 (attualmente in beta).
Gli sviluppatori di Beamdog hanno ammesso che l'attesa è stata lunga, ringraziando la community per aver continuato a supportare questi titoli nel corso del tempo. L'obiettivo è mantenere i classici al passo con l'evoluzione tecnica di sistemi operativi e hardware moderni, sia su PC, sia su dispositivi mobile. Evidentemente continuano a vendere bene, nonostante gli anni che si portano sulle spalle.
Le novità più rilevanti
Tra le novità più rilevanti della patch 2.7 spicca il supporto nativo ad Apple Silicon per la maggior parte della linea Enhanced Edition: non sarà più necessario eseguire la versione Intel tramite il layer di Rosetta. Un passo importante per chi utilizza Mac con chip di nuova generazione.
L'aggiornamento interviene anche sulla gestione dei salvataggi in cloud su Steam: d'ora in avanti basterà attivare l'opzione direttamente dal client, senza dover abilitare manualmente un'impostazione interna al gioco, come accadeva finora con i titoli basati su Infinity Engine.
Non mancano inoltre nuove integrazioni di traduzioni realizzate dalla community. Baldur's Gate II potrà essere giocato anche in portoghese brasiliano, ceco e ucraino, mentre Icewind Dale aggiunge ungherese e giapponese. Per provare l'aggiornamento è sufficiente selezionare la beta 2.7 nelle proprietà del gioco su Steam.
Resta per ora escluso Planescape: Torment: Enhanced Edition, che non ha ancora ricevuto una beta analoga, anche se Beamdog ha fatto sapere che in futuro potrebbe arrivare. Nessuna rivoluzione in vista, dunque, ma una serie di miglioramenti mirati per garantire che questi giochi di ruolo storici continuino a funzionare al meglio anche negli anni a venire.