3

Serious Sam 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su Steam, che ha aggiunto gli obiettivi

Croteam continua ad aggiornare la versione PC di Serious Sam 2, aggiungendo nuove caratteristiche nonostante siano passati più di 20 anni dal lancio.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/02/2026
Un nemico di Serious Sam 2
Serious Sam 2
Serious Sam 2
News Video Immagini

Sono passati 21 anni dal lancio di Serious Sam 2 e Croteam continua ad aggiornare la versione PC, aggiungendo le nuove caratteristiche richieste dai fan. Chi avrebbe mai pensato nel 2005 che un giorno la seconda avventura del Duke Nukem che ce l'ha fatta avrebbe un giorno ottenuto gli obiettivi di Steam con la versione 2.2? In effetti, all'epoca gli obiettivi di Steam nemmeno esistevano e la piattaforma di Valve era ancora vista con grande sospetto dai giocatori PC.

Gli obiettivi

Quindi, ora giocando a Serious Sam 2 potrete confrontarvi con 20 sfide incredibili come "Usa i potenziamenti per più di 20 minuti" o "Fai volare più di 100 Klodovic". Purtroppo per sbloccarli dovrete ricominciare il gioco (per questo attualmente le percentuali di completamento sono bassissime).

Le icone degli obiettivi Steam di Serious Sam 2
Le icone degli obiettivi Steam di Serious Sam 2

L'aggiornamento 2.2 arriva dopo diversi aggiornamenti che hanno migliorato enormemente il gioco, rendendolo più piacevole da fruire sui sistemi moderni. In particolare, a fine ottobre è stato pubblicato l'aggiornamento del 20° anniversario, che ha reso il gioco verificato per Steam Deck, oltre ad aggiungere una quantità tale di caratteristiche, da renderlo di fatto un'edizione rimasterizzata di lusso, oltretuttto completamente gratuita.

Serious Sam 2 ha ricevuto un massiccio aggiornamento, dopo quindici anni dal lancio Serious Sam 2 ha ricevuto un massiccio aggiornamento, dopo quindici anni dal lancio

Ora sono arrivati gli obiettivi e altri aggiustamenti, come l'opzione per selezionare il profilo di Auto Aim nelle impostazioni del controller, o il miglioramento dei font croati (la patria del gioco). Sono stati corretti anche numerosi bug.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Serious Sam 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su Steam, che ha aggiunto gli obiettivi