Serious Sam 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su Steam, che ha aggiunto gli obiettivi

Sono passati 21 anni dal lancio di Serious Sam 2 e Croteam continua ad aggiornare la versione PC, aggiungendo le nuove caratteristiche richieste dai fan. Chi avrebbe mai pensato nel 2005 che un giorno la seconda avventura del Duke Nukem che ce l'ha fatta avrebbe un giorno ottenuto gli obiettivi di Steam con la versione 2.2? In effetti, all'epoca gli obiettivi di Steam nemmeno esistevano e la piattaforma di Valve era ancora vista con grande sospetto dai giocatori PC.