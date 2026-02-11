Xiaomi 15T è in offerta: il prezzo cala fino al suo minimo storico su Amazon, a queste cifre è un vero e proprio best buy

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone che riesca a combinare delle buone caratteristiche, una scheda tecnica bilanciata ed un prezzo competitivo. Insomma, il più classico dei best buy! Xiaomi 15T è in promozione con uno sconto attivo del 28% ed un costo finale d'acquisto di 469,49€, suo minimo storico .

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il pannello misura ben 6,83 pollici, con risoluzione 1280 x 2772 pixel. Può essere annoverato fra i cosiddetti "Phablet", ovvero quei telefoni con dei display abbastanza ampi da ricordare quelli di un tablet. Le dimensioni sono generose, così come il peso che si attesta sui 194 grammi. Un'ossatura, dunque, molto corposa ma che riflette un'ottima qualità strutturale.

Xiaomi 15T

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una piattaforma efficiente e in grado di assicurare buone prestazioni sia nell'uso quotidiano sia nelle applicazioni più impegnative. Il comparto fotografico è ben bilanciato mentre, in termini di autonomia troviamo una batteria che porta a termine serenamente le giornate da 5.500mAh e in termini di memoria abbiamo a disposizione 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per saperne di più ecco la nostra recensione.