È ora di cambiare monitor? Su Amazon l'MSI da 27", con refresh rate da 180Hz viene messo in offerta al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming MSI da 27": lo sconto attivo sulla piattaforma è del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 149€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Dotato di pannello Rapid IPS con risoluzione WQHD 2560 x 1440 (16:9), garantisce immagini nitide e dettagliate, unite a un refresh rate di 180 Hz che assicura movimenti estremamente fluidi. Il tempo di risposta ultra rapido di 0,5 ms (GtG, Min.) riduce al minimo l'effetto ghosting.
Ulteriori dettagli
La tecnologia Rapid IPS offre colori intensi e angoli di visione di 178°, mentre il supporto fino a 1,07 miliardi di colori e la copertura del 101% sRGB assicurano un'elevata precisione cromatica. Il contrasto nativo di 1000:1, insieme al Dynamic Contrast Ratio fino a 100M:1, contribuisce a una resa visiva più profonda.
Inoltre, la funzione MSI AI Vision con Smart Black Tuner migliora i dettagli nelle aree scure e ottimizza luminosità e colori in tempo reale. Il design senza cornice riduce le linee tra più schermi, perfetto per configurazioni multi-monitor. Non mancano tecnologie Anti-Flicker e riduzione della luce blu per un maggiore comfort visivo.