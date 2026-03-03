0

Il bundle Xiaomi 17 Ultra + TV A Pro QLED da 50" è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo un bundle che ti permetterà di ottenere lo smartphone Xiaomi 17 Ultra 16+512GB e il televisore Xiaomi QLED. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/03/2026
Bundle Xiaomi 17 Ultra + TV A Pro QLED

Sei alla ricerca di uno smartphone nuovo ma hai bisogno anche di un televisore? Su Amazon è disponibile il bundle che ti permetterà di ottenere il nuovissimo Xiaomi 17 Ultra e il televisore Xiaomi QLED da 50". Questo pacchetto costa 1.500,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.898,90 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo selezionando le tue colorazioni preferite qui sotto: Se invece non sei interessato al televisore, puoi trovare gli smartphone riepilogati qui sotto. Per acquistarli basterà cliccare sui box sottostanti. Ricordiamo che il modello singolo costa 1.499 €, quindi il bundle è piuttosto vantaggioso. Ogni prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Processore di nuova generazione e fotocamere Leica

Questo smartphone è alimentato dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, offrendo prestazioni eccezionali e mantenendo un'elevata efficienza energetica. La batteria ha una capacità di 6000 mAh, mentre il display OLED LTPO fino a 3.500 nit offre immagini immersive e convincenti. Il vero punto chiave di questo modello, però, è il comparto fotografico targato Leica. Troviamo infatti un sensore principale da 50 MP Light Fusion con OIS, un teleobiettivo periscopico da 200 MP con OIS e un ultra grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera frontale è da 50 MP.

Le caratteristiche dello smartphone

La Smart TV, invece, offre colori precisi e vivaci, nonché contrasti impressionanti. La tecnologia MEMC integrata garantisce movimenti fluidi, che tu stia guardando eventi sportivi o scene di gioco dinamiche. Con Google TV, infine, avrai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico posto.

