PlayStation Portal è di nuovo disponibile su Amazon: gioca ai titoli PS5 senza dover accendere la TV

Se cerchi un dispositivo che ti dia rapidamente accesso ai giochi sulla tua PS5 tramite il Wi-Fi, PlayStation Portal è di nuovo disponibile su Amazon. Sfortunatamente non è in sconto e costa 219,99 €, ma se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.