PlayStation Portal è di nuovo disponibile su Amazon: gioca ai titoli PS5 senza dover accendere la TV

Se cerchi un dispositivo che ti dia rapidamente accesso ai giochi sulla tua PS5 tramite il Wi-Fi, PlayStation Portal è di nuovo disponibile su Amazon. Sfortunatamente non è in sconto e costa 219,99 €, ma se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un dispositivo per giocare in totale comodità
Come anticipato, si tratta di un remote player che ti darà accesso ai giochi che possiedi sulla tua PS5 tramite il Wi-Fi. Potrai quindi giocare ai tuoi titoli preferiti in totale comfort, senza dover accendere il televisore. Può infatti riprodurre i giochi compatibili che hai installato sulla console e potrai godere del feedback aptico e dei grilletti adattivi. Inoltre, sperimenterai la potenza del Tempest 3D AudioTech, uno schermo LCD a 8 pollici (non OLED) e gameplay a 60 fps con risoluzione 1080p.
Se cerchi un dispositivo completamente autonomo come Nintendo Switch, potresti voler optare per altre soluzioni. Questo remote player funziona solo tramite streaming e tramite connessione, con conseguenti input ritardati se non dovesse essere molto stabile. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.