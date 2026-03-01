Avete solo 48 ore per ottenere questi giochi di PS Plus prima che siano rimossi

La selezione mensile di giochi "gratuiti" (ovvero inclusi nell'abbonamento) di PS Plus Essential sta per cambiare, visto che il 3 marzo sarà possibile accedere a PGA Tour 2K25 e altri tre titoli molto interessanti.
Questo vuole anche dire che in tale data, tra circa 48 ore rispetto al momento della pubblicazione di questa notizia, i giochi di febbraio 2026 saranno rimossi. Se ancora non li avete aggiunti alla vostra raccolta, questo è il momento di farlo. Il modo più semplice è usare direttamente la vostra console PS4 o PS5, oppure tramite l'app ufficiale PS App usando la sezione di PlayStation Plus.
I giochi di febbraio 2026 di PS Plus
Ricordiamo rapidamente quali sono i giochi di febbraio che stanno per essere rimossi da PS Plus Essential:
- Undisputed
- Ultros
- Ace Combat 7: Skies Unknown
- Subnautica: Below Zero
Undisputed è un gioco di combattimento con una modalità single player e una multigiocatore. Non ha un voto particolarmente elevato nelle recensioni di critica e pubblico, ma senza costi aggiuntivi potrebbe valere la pena avviarlo. Ultros è invece un gioco d'azione metroidvania che richiede tra le dieci e le venti ore per essere completato a seconda del proprio stile di gioco.
Ace Combat 7: Skies Unknown è un simulatore di combattimento aereo, il più recente pubblicato ad oggi. L'ottavo capitolo è atteso per il 2026. Subnautica: Below Zero, infine, è il famoso gioco di sopravvivenza e simulazione sottomarina, spin-off del primo capitolo.
Diteci, quali di questi giocherete o avete giocato recentemente?