PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi Essential di marzo è vicinissimo, ecco quando ci sarà

Trovandoci nel mese più breve dell'anno siamo già a parlare dell' annuncio dei giochi PlayStation Plus di marzo , considerando che i nuovi titoli per gli abbonati Essential verranno svelato tra poco: la comunicazione dovrebbe avvenire mercoledì 25 febbraio .

Quando saranno disponibili e quali saranno i giochi?

Con l'annuncio previsto dunque per questo mercoledì, possiamo anche facilmente prevedere che i giochi verranno poi messi a disposizione a partire da martedì 3 marzo, primo martedì del prossimo mese, come da tradizione.

Di conseguenza, ricordiamo anche che avete tempo fino a tale data per poter effettuare il download dei giochi gratuiti del plus di febbraio, ovvero Ace Combat 7, Ultros, Subnautica: Zero Below e Undisputed.

Per quanto riguarda possibili voci di corridoio e anticipazioni riguardanti quali siano i giochi gratis di marzo del Plus Essential, al momento non ci sono informazioni affidabili su cui contare, in attesa di eventuali leak che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Molti puntano sulla possibile presenza di Kena: Bridge of Spirits, considerando che è stato recentemente annunciato il seguito Kena: Scars of Kosmora, derivato da una collaborazione rafforzata tra PlayStation ed Ember Lab, ma si tratta solo di supposizioni, così come quelle che parlano di Atomic Heart o Returnal, quest'ultimo in vista dell'arrivo del seguito Saros.

In definitiva, non resta che attendere mercoledì 25 febbraio per scoprire la verità da parte di Sony stessa, ricordando peraltro che, quest'anno, verrà progressivamente meno il supporto a PS4 per quanto riguarda i nuovi giochi introdotti nel servizio.