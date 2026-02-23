Metro Last Light Redux costa poco più di 2 €: un’avventura post-apocalittica intensa e coinvolgente

Se vuoi recuperare uno dei giochi sparatutto più amati, Metro: Last Light Redux è su Instant Gaming a soli 2,59 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Su Steam è attualmente disponibile a prezzo pieno, quindi si tratta di uno sconto particolarmente vantaggioso. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come anticipato, si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Sotterranei claustrofobici, nemici letali e una storia immersiva

Si tratta dell'edizione definitiva del classico Metro: Last Light ed è stato riproposto in una versione evoluta. Se cerchi un'esperienza altamente immersiva, questo titolo è perfetto per te: horror, esplorazione, combattimenti tattici e una storia coinvolgente sapranno intrattenerti senza difficoltà. Esplorerai la Metropolitana di Mosca e ti immergerai in uno dei mondi più suggestivi mai creati. Inoltre, alcune meccaniche di gioco sono state migliorate e riviste.

La storia è coinvolgente, ben narrata e assolutamente coerente. A contribuire è la fisicità del protagonista che rende il gameplay originale. Ovviamente si tratta comunque di un gioco del 2014, quindi non aspettarti una grafica rivoluzionaria. Nel complesso, il lavoro compiuto su questo gioco è a dir poco straordinario. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.