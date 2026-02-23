0

Double Dragon Revive Limited Edition per PS5 al minimo storico su Amazon: perfetto se ami i picchiaduro

Tra le offerte di Amazon troviamo un grande classico dei giochi arcade, stavolta in chiave moderna e con un gameplay a scorrimento orizzontale semplice e immediato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/02/2026
Double Dragon Revive Limited Edition
Double Dragon Revive
Double Dragon Revive
Se sei alla ricerca di un picchiaduro divertente, magari con un pizzico di nostalgia, la Limited Edition di Double Dragon Revive per PS5 è su Amazon al minimo storico, ovvero a 27,44 € invece di 40,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il ritorno di un grande classico

In questo picchiaduro con gameplay a scorrimento orizzontale potrai goderti i tuoi personaggi preferiti dell'epoca d'oro dei giochi arcade. Come anticipato, l'esperienza è stata rinnovata e presenta una moderna grafica 3D, ovviamente con i nemici di un tempo e con controlli pensati per accontentare appassionati e neofiti al tempo stesso. Dovrai imparare il pattern d'attacco dei tuoi avversari e metterli al tappeto sfruttando una serie di armi.

Il sistema di combattimento è semplice ma vario, con otto livelli pieni di elementi interattivi. Ottimo anche il feedback dei colpi, ma manca qualche modalità extra e le corse a ostacoli non sono granché. Per il resto, è un gioco davvero ottimo e appagante. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

