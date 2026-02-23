Double Dragon Revive Limited Edition per PS5 al minimo storico su Amazon: perfetto se ami i picchiaduro

Se sei alla ricerca di un picchiaduro divertente, magari con un pizzico di nostalgia, la Limited Edition di Double Dragon Revive per PS5 è su Amazon al minimo storico, ovvero a 27,44 € invece di 40,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il ritorno di un grande classico

In questo picchiaduro con gameplay a scorrimento orizzontale potrai goderti i tuoi personaggi preferiti dell'epoca d'oro dei giochi arcade. Come anticipato, l'esperienza è stata rinnovata e presenta una moderna grafica 3D, ovviamente con i nemici di un tempo e con controlli pensati per accontentare appassionati e neofiti al tempo stesso. Dovrai imparare il pattern d'attacco dei tuoi avversari e metterli al tappeto sfruttando una serie di armi.

Il sistema di combattimento è semplice ma vario, con otto livelli pieni di elementi interattivi. Ottimo anche il feedback dei colpi, ma manca qualche modalità extra e le corse a ostacoli non sono granché. Per il resto, è un gioco davvero ottimo e appagante. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.