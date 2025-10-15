Double Dragon Revive e EA Sports FC 26 si contendono il voto più alto nelle recensioni di Famitsu

La nota testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni, permettendoci di vedere qual è l'opinione dei recensori nipponici di alcuni recenti videogiochi.
Come sempre ricordiamo però come funziona il sistema di Famitsu. La testata realizza quattro recensioni, con quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi. La somma massima è quindi 40, ma il voto perfetto è veramente molto raro e oramai è dal gennaio 2024 che non accade, ovvero dai tempi di Like a Dragon: Infinite Wealth.
I voti di Famitsu
I giochi recensiti e i relativi voti sono i seguenti:
- Double Dragon Revive - 8 / 7 / 8 / 9
- EA Sports FC 26 - 8 / 8 / 8 / 8
- Little Nightmares 3 - 8 / 8 / 8 / 7
- Quit Today - 7 / 8 / 8 / 7
Questa settimana ci sono due titoli che contendono la prima posizione: Double Dragon Revive (qui la recensione) ed EA Sports FC 26 hanno ottenuto 32 punti a testa. Un ottimo risultato, anche se nel caso di Double Dragon Revive c'è anche un 9, l'unico assegnato questa settimana.
Fanno bene anche Little Nightmares 3 (qui la nostra recensione) e Quit Today: quest'ultimo è un gioco a scorrimento laterale beat'em up che ci mette nei panni di un dipendente che vuole licenziarsi.