Double Dragon Revive e EA Sports FC 26 si contendono il voto più alto nelle recensioni di Famitsu

La nota testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni, permettendoci di vedere qual è l'opinione dei recensori nipponici di alcuni recenti videogiochi.

Come sempre ricordiamo però come funziona il sistema di Famitsu. La testata realizza quattro recensioni, con quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi. La somma massima è quindi 40, ma il voto perfetto è veramente molto raro e oramai è dal gennaio 2024 che non accade, ovvero dai tempi di Like a Dragon: Infinite Wealth.