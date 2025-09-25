Double Dragon Revive è stato mostrato con un trailer del gameplay durante l'evento Xbox per il Tokyo Game Show 2025, trailer che ha confermato i presupposti di questo curioso rifacimento prodotto da Arc System Works.

Non proprio un rifacimento brillante?

Definito dagli autori originali "una schifezza" che "non mostra rispetto per la serie", Double Dragon Revive in effetti non sembra un prodotto di straordinaria qualità, quantomeno a giudicare dai materiali mostrati finora da Arc System Works.

Lo studio giapponese, autore di titoli eccellenti come la serie BlazBlue, Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ, non si è occupato in prima persona del progetto, affidandolo alle cure di un team esterno, ed è dunque possibile che il risultato finale non sarà ciò che i fan di Double Dragon sperano di vedere.