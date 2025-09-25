Double Dragon Revive è stato mostrato con un trailer del gameplay durante l'evento Xbox per il Tokyo Game Show 2025, trailer che ha confermato i presupposti di questo curioso rifacimento prodotto da Arc System Works.
In arrivo il 23 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Double Dragon Revive ripropone le meccaniche classiche del picchiaduro a scorrimento creato in origine da Technos Japan, mettendoci però a disposizione una rosa di quattro personaggi fra cui scegliere.
Oltre a un corposo story mode in cui ci troveremo ad affrontare i numerosissimi membri di una gang criminale, il gioco includerà anche diversi contenuti extra, con oltre cinquanta missioni in cui dovremo superare sfide differenti.
A quanto pare, completare queste modalità consentirà di sbloccare le storie di ogni personaggio e conoscere dunque una vicenda separata rispetto alla campagna principale, giocabile in solitaria oppure in cooperativa insieme a un amico.
Non proprio un rifacimento brillante?
Definito dagli autori originali "una schifezza" che "non mostra rispetto per la serie", Double Dragon Revive in effetti non sembra un prodotto di straordinaria qualità, quantomeno a giudicare dai materiali mostrati finora da Arc System Works.
Lo studio giapponese, autore di titoli eccellenti come la serie BlazBlue, Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ, non si è occupato in prima persona del progetto, affidandolo alle cure di un team esterno, ed è dunque possibile che il risultato finale non sarà ciò che i fan di Double Dragon sperano di vedere.