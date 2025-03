Svelato il gioco bonus per i preordini di Double Dragon Revive, che farà la gioia degli appassionati di retrogaming

L'editore giapponese Arc System Works e lo studio di sviluppo Yuke's hanno pubblicato un nuovo trailer di Double Dragon Revive per introdurre il gioco bonus che sarà dato a chi lo preordinerà. Si tratta di Double Dragon Dodgeball e farà sicuramente la felicità degli appassionati di retrogaming, considerando l'aspetto da gioco per NES.

Palla avvelenata

Double Dragon Dodgeball presenta un totale di 56 personaggi della serie Double Dragon che parteciperanno a feroci partite di dodgeball. Le modalità di gioco includono la Modalità Storia, in cui bisognerà salvare la solita Marian, una Modalità Versus per due giocatori e una Modalità Sopravvivenza per un massimo di quattro giocatori. Ci saranno anche dei contenuti nascosti, con una squadra speciale da sbloccare giocando.

Come visibile dal trailer di presentazione, non mancheranno tiri speciali, tecniche segrete e squadre sopra le righe, tutte naturalmente ispirate ai più celebri momenti di Double Dragon.

Come Double Dragon Revive, anche l'uscita di Double Dragon Dodgeball è prevista per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam il 23 ottobre.

Chi preordinerà il gioco riceverà anche un giorno di accesso anticipato, che gli permetterà di giocare in anticipo.

Per chi non la conoscesse, la serie Double Dragon è nata in sala giochi negli anni '80 e, più di tutte, ha ridefinito il modo d'intendere i picchiaduro a scorrimento.