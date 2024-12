Double Dragon Revive svela la data di uscita ai The Game Awards con un nuovo trailer

Ai The Game Awards 2024, è stato mostrato nel mezzo di tanti annunci Double Dragon Revive , per il quale è stata svelata la data di uscita: 23 ottobre 2025, per PC, Xbox e PlayStation .

Il trailer di Double Dragon Revive

La descrizione recita, in traduzione: "La serie Double Dragon ha definito il genere d'azione belt-scroll fin da quando è arrivata nelle sale giochi nel 1987. Ora ritorna con il nome di Double Dragon Revive, grazie all'appassionato supporto dei fan dei giochi retrò nel corso degli anni! I vostri preferiti dell'epoca d'oro delle sale giochi sono stati ricreati in una moderna grafica 3D. Potenti nemici del passato tornano per affrontare i fratelli Lee".

"Il giocatore attraversa lo schermo in orizzontale per abbattere i nemici di questo amato genere. Sperimenta lo stesso gameplay semplice e intuitivo, con controlli e bilanciamento perfezionati per l'era moderna. L'esperienza accuratamente realizzata, supervisionata da personale con esperienza nei titoli di combattimento di Arc System Works, rende facile per i nuovi giocatori impegnarsi da subito."

"Il combattimento richiede adattamento e varietà, più di un semplice button-masher. Approfondite la strategia imparando gli schemi dei nemici e trovando i tempi di attacco più efficaci. Raccogliete le armi sparse per gli stage e sfruttate al meglio gli espedienti dell'area per avere la meglio in battaglia!".