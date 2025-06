Double Dragon Revive annunciato anche su Nintendo Switch con un nuovo trailer

Anche Arc System Works ha avuto un proprio showcase nelle ore scorse, dal quale sono emerse alcune novità per il team giapponese, tra le quali si segnala l'annuncio della versione Nintendo Switch di Double Dragon Revive, presentata con un nuovo trailer.

La comunicazione riguarda Nintendo Switch in generale, dunque possiamo aspettarci che il gioco funzioni a dovere anche su Nintendo Switch 2, considerando che uscirà quando la nuova console Nintendo sarà ormai ben diffusa e stabilita sul mercato e dando anche per scontato la compatibilità estesa tra le due piattaforme.

La data di uscita resta infatti la stessa annunciata in precedenza, ovvero il 23 ottobre 2025, con lancio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, intendendo probabilmente con questa piattaforma la "famiglia" di console in questione.