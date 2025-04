Double Dragon Revive mostra i nemici in azione con un nuovo trailer

Un grande ritorno?

Sebbene gli autori originali abbiano definito Double Dragon Revive "una schifezza" che "non mostra rispetto per la serie", non c'è dubbio che la collaborazione fra Arc System Works e Yuke's possa portare a un solido ritorno per il franchise.

Il remake prova infatti a tradurre in un contesto tridimensionale le meccaniche che hanno costruito il successo di Double Dragon, forte di un sistema di controllo ottimizzato e di un gameplay che punta a essere il più immediato e divertente possibile.