Double Dragon Revive ritorna con un trailer dedicato a Marian e Yagyu, due personaggi giocabili

L'editore Arc System Works e lo studio di sviluppo Yuke's hanno pubblicato un nuovo trailer del picchiaduro a scorrimento Double Dragon Revive per mostrare altri due personaggi giocabili: Marian e Yagyu Ranzo , che si aggiungono ai fratelli Lee, gli storici protagonisti della serie. In questo modo i giocatori avranno modo di vederli in azione prima dell'uscita del gioco, così da farsi un'idea di quale sarà la loro scelta.

Marian e Yagyu

Vediamo brevemente i profili dei due personaggi, come descritti dall'editore stesso, ma non prima di aver visto il video.

Marian, doppiata in inglese da Abby Trott e in giapponese da Sayaka Senbongi, è una donna intelligente che non perde mai il buon umore, anche nelle situazioni più critiche. Vive nei bassifondi con i fratelli Lee e gestisce un bar vicino al dojo lasciato da suo padre. Per combattere usa la tecnica Sosetsuken, che sfrutta per portare degli attacchi molto rapidi.

Yagyu Ranzo, doppiato in inglese da Howard Wand e in giapponese da Yuuichirou Umehara, è un discendente della famiglia Yagyu, i difensori della Dragon Vein, la fonte del potere del Sosetsuken. È un uomo stoico e leale che ha seguito la via del ninjutsu , allenandosi duramente sin dalla più tenera età.

Riusciranno i due a convincere gli sviluppatori originali della bontà del gioco? Difficile dirlo, ma poco importa, a questo punto. Per il resto vi ricordiamo che Double Dragon Revive sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC (su Steam) nel 2025, in data ancora da destinarsi.