Per il director di Empire of the Ants un PC che costa 3-5 volte più di PS5 Pro non dà risultati 3-5 volte migliori

Stando a Renaud Charpentier, CEO di Tower Five e director dello strategico in tempo reale Empire of the Ants, un PC che costa 3-5 volte una PlayStation 5 Pro non dà risultati 3-5 volte migliori della console. La sua non è console war, ma solo la constatazione che gli avanzamenti nel settore dei chip sono stagnanti, nonostante i prezzi siano più elevati che mai, con la legge di Moore che è andata a farsi benedire. Quindi a suo giudizio è probabile che le generazioni di console dureranno di più.