La demo di Empire of the Ants lanciata per lo Steam Next Fest ci trasforma tutti in insetti

Ma che bello il Next Fest di Steam che ci consente di scaricare e provare centinaia di giochi gratuitamente? In effetti è la festa dei videogiochi perfetta, visto che si gioca tantissimo. Niente chiacchiere e tante demo , come quella dell'attesissimo Empire of the Ants di Tower Five, pubblicato da Microids, che si annuncia come davvero interessante, almeno stando alle reazioni iniziali.

La demo

Parliamo di uno strategico in tempo reale con degli insetti come protagonisti, in cui dobbiamo conquistare delle nuove terre per espandere il nostro formicaio e combattere contro i pericoli della natura. "Intraprendi un viaggio coinvolgente e difendi le tue terre attraverso battaglie tattiche e strategiche in un mondo microscopico dalle proporzioni straordinarie." Recita la descrizione ufficiale, che prosegue spiegando: "Diventa 103.683, la formica salvatrice: guida la tua colonia, ricostruisci una casa, proteggila, falla prosperare e conquista nuovi territori attraverso le diverse stagioni."

Considerate che Empire of the Ants è tratto da un romanzo di grande successo in Francia, quindi il particolarissimo scenario è in realtà una rielaborazione di quanto raccontato nello stesso.

Per scaricare la demo di Empire of the Ants basta andare sulla pagina ufficiale del gioco su Steam. Da notare che adesso Steam permette di recensire anche le demo e, nel caso del gioco di Tower Five, il 100% di recensioni sono positive. Non sono moltissime (si parla di una ventina di articoli), ma sono comunque indicative delle potenzialità del gioco.

La pagina della demo specifica che la stessa "offre una modalità di salvataggio automatico", ma che "i dati salvati non verranno trasferiti alla versione completa del gioco."

Da notare anche i requisiti di sistema, che sono abbastanza elevati (soprattutto quelli consigliati):