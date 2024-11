Il trailer di lancio di Empire of the Ants è pieno di insetti

Empire of the Ants sta per arrivare , come ci ricorda il trailer di lancio che, nemmeno a dirlo, è pieno di insetti . Il video in sé è dedicato a mostrare i principali aspetti del gioco, da quello strategico, all'eccezionale stile grafico che riproduce in modo convincente degli ambienti naturali, passando per il lato narrativo, molto curato nonostante i protagonisti.

Dettagli e requisiti

Del resto Empire of the Ants è basato su di un romanzo francese di grande successo, da cui in passato era già stato tratto un videogioco. Insomma, guardatelo perché è un bello spettacolo, per un titolo dall'ambientazione non diciamo originale, ma quantomeno diversa rispetto ai titoli più commerciali che affollano il mercato.

Vediamo i requisiti di sistema del gioco per PC:

Minimi: Sistema operativo: Windows 10 64 bit Processore: Intel Core i5 9400 / AMD Ryzen 5 2600 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: Radeon RX 580 / Nvidia Geforce GTX 1060 DirectX: Versione 12 Memoria: 70 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD consigliato

Consigliati: Sistema operativo: Windows 10/11 64 bit Processore: Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: Radeon RX 6800 / Nvidia Geforce RTX 3080 DirectX: Versione 12 Memoria: 70 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD consigliato



Prima di lasciarvi vi rimandiamo alla nostra recensione di Empire of the Ants, in cui abbiamo scritto "Empire of the Ants è un tripudio per i sensi. Magnifico da vedere, soddisfacente da giocare, sensazionale da ascoltare." Ci troverte tutti i dettagli in merito al gioco, disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Se vi interessa, su Steam potete anche scaricare una demo.