Dragon's Dogma 2 gira molto meglio su PS5 Pro, stando alle prime testimonianze

A quanto pare Dragon's Dogma 2 gira molto meglio su PS5 Pro: stando ai primi materiali spuntati online, l'introduzione del supporto alla nuova console Sony ha migliorato in maniera sostanziale le prestazioni del titolo Capcom.

Come certamente ricorderete, Dragon's Dogma faceva non poca fatica su PS5 base, risultando incapace di raggiungere il target di frame rate anche e soprattutto a causa delle complesse routine di gestione dei personaggi non giocanti, che andavano ad appesantire l'intero impianto.

Su PlayStation 5 Pro il gioco ha guadagnato una modalità grafica apposita, che sfruttando la PlayStation Spectral Super Resolution e la maggiore potenza dell'hardware riesce a consegnarci un'esperienza a 60 fps apparentemente stabili.

Certo, i gameplay emersi finora non mostrano le aree più problematiche del gioco, nello specifico quelle più densamente popolate che, come detto, appesantiscono parecchio il carico su CPU e GPU. Tuttavia è il caso di essere ottimisti.