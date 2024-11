Indiana Jones e l'Antico Cerchio contiene circa un film intero di sequenze d'intermezzo

A dire il vero, in termini di quantità di minuti sembra che le scene d'intermezzo siano destinate a raccontare anche di più di quanto accade in un film standard: Indiana Jones e l'Antico Cerchio conterrà oltre tre ore di filmati , a quanto pare.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio , come altri videogiochi della serie, punta a raccontare una storia originale nell'universo del celebre archeologo avventuriero, e in un certo senso può essere considerato come una sorta di nuovo capitolo cinematografico, considerando che al suo interno avrà una quantità di sequenze d'intermezzo che, messe insieme, formano una durata simile a quella di un film intero .

Quasi un nuovo film della serie, con Baker protagonista

Secondo Howard, la sfida maggiore nello sviluppo del gioco è stata proprio il fatto di riuscire a catturare l'atmosfera cinematografica dei film di Indiana Jones, che in un certo senso lo ha riportato alle sensazioni provate con la serie Fallout.

La questione principale non è infatti la corrispondenza totale dello stile e della regia, quanto piuttosto la capacità di catturare lo spirito giusto.

Howard ha peraltro spiegato di non aver considerato Troy Baker come prima scelta per interpretare il protagonista, cosa che ha peraltro detto chiaramente anche allo stesso attore/doppiatore.

Tuttavia, ingaggiare Harrison Ford non era una questione che poteva essere presa in considerazione a causa dell'età del personaggio in Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Howard ha spiegato: "Per questo progetto e per l'epoca in cui è ambientato, abbiamo pensato di lanciare una rete piuttosto ampia", ma, dopo aver fatto centinaia di provini, alla fine la scelta è ricaduta su Baker, a quanto pare dopo vari "test di degustazione alla cieca" che hanno comunque indirizzato la decisione sull'attore in questione.

Baker si ritrova dunque ad essere protagonista di una sorta di film nuovo su Indiana Jones, considerando la quantità di materiale dal taglio cinematografico che sarà presente all'interno del gioco, nonostante questo si presenti per la maggior parte del tempo come un action adventure in prima persona.

Per gli ultimi aggiornamenti sul gioco, vi rimandiamo al nostro recente provato su Indiana Jones e l'antico Cerchio, titolo che a quanto pare girerà a 60 fps su Xbox Series X e S.