iPhone 17 potrebbe finalmente portare i 120 Hz su tutti i modelli

Ricordiamo infatti che ad oggi, la tecnologia ProMotion era appannaggio esclusivo dei modelli Pro, sin dal suo debutto su iPhone 13 Pro e Pro Max nel 2021. I nuovi display LTPO saranno forniti rispettivamente da Samsung e LG : entrando nello specifico, la frequenza d'aggiornamento dinamica garantita dalla tecnologia in questione porterà una notevole riduzione dei consumi , permettendo di migliorare ulteriormente l'autonomia dei nuovi modelli.

Secondo quanto riportato dal portale sudcoreano ETNews, una fonte interna all'industria avrebbe dichiarato che tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone 17 (tra cui l'ampiamente rumoreggiato iPhone 17 Slim ) monteranno verosimilmente un display LTPO. Tale implementazione suggerirebbe dunque il supporto alla tecnologia ProMotion , con una frequenza d'aggiornamento massima pari a 120 Hz . Sulla base di questo, i 120 Hz di frequenza diventerebbero un vero e proprio standard per la prossima generazione di iPhone , al contrario della lineup attuale che vede una differenza piuttosto netta e significativa tra il modello base e i modelli Pro.

iPhone 17: il probabile periodo d'uscita

Non conosciamo una data d'uscita precisa, ma tutti i nuovi modelli di iPhone 17 vedranno verosimilmente la luce entro la fine di settembre 2025, perfettamente in linea con quanto abbiamo visto finora con le generazioni precedenti dello smartphone.

iPhone 17

Raccomandiamo come sempre di prendere con cautela tali informazioni, dal momento che si tratta di pure e semplici indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) ufficialmente da Apple. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.