PlayStation 5 Pro sta arrivando, le ultime informazioni vi hanno convinto o avete ancora dei dubbi?

PlayStation 5 Pro sarà disponibile a partire dal 7 novembre, quindi nel momento di scrivere questo articolo mancano appena tre giorni al lancio. Vale quindi la pena di capire se le prove su strada, e le altre informazioni emerse siano state abbastanza convincenti da far ricredere chi ha criticato ferocemente il prezzo della console , che di base sarà di 799 euro, più gli eventuali costi accessori per il lettore ottico e lo stand, che portano il totale a circa 950 euro.

PS5 Pro vi ha convinti?

Senza stare a ricordare ogni singola caratteristica tecnica di PlayStation 5 Pro, cui abbiamo dedicato uno speciale che troverete sicuramente esaustivo, ricordiamo velocemente quali sono i suoi punti di forza: una GPU più performante rispetto a quella di PlayStation 5, il ray tracing potenziato e l'introduzione dell'SSR, ossia Spectral Super Resolution, la soluzione nativa di Sony per l'upscaling tramite intelligenza artificiale.

In generale si parla della console più potente sul mercato, senza ombra di dubbio, i cui vantaggi sono essenzialmente la maggiore qualità dell'immagine dei giochi che la supportano, con l'aggiunta di modalità grafiche dedicate, la possibilità di giocare a risoluzioni più alte e con una fluidità generale più stabile, maggiori dettagli in alcuni giochi e poco altro.

Titoli come Final Fantasy VII Rebirth sembrano beneficiare parecchio della maggiore potenza, senza stravolgere l'esperienza, mentre altri sembrano fare semplicemente il loro. Di rivoluzionario non c'è davvero nulla, ma la fedeltà visiva è indubbiamente più alta, dettaglio non di poco conto per una certa fascia di utenza.

Rimane sempre da sciogliere il nodo principale, ossia il prezzo. Partendo dal presupposto che non è obbligatorio passare a PlayStation 5 Pro per godersi tutti i giochi della generazione attuale e che stiamo parlando di un prodotto pensato per una specifica fascia di utenti, quella degli appassionati benestanti, come del resto lo fu PlayStation 4 Pro, l'alto costo per l'utente finale rappresenterà un freno per PS5 Pro? I vari dettagli emersi hanno fatto cambiare idea a qualcuno, facendogli sorgere la necessità di averla? Oppure convincendolo che, in fondo, costa il prezzo che vale?