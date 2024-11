Assassin's Creed Shadows dovrà far ricredere tutti in merito alla qualità dei giochi Ubisoft

Assassin's Creed Shadows avrà un compito particolarmente delicato: dovrà far ricredere tutti in merito alla qualità dei giochi Ubisoft, rovesciando una narrazione che in particolare negli ultimi anni ha arrecato grossi danni all'azienda francese.

A sostenerlo è Marc-Alexis Coté, responsabile del franchise di Assassin's Creed, che durante un evento BAFTA ha detto che "gli utenti possono permettersi di essere selettivi, scegliendo solo il meglio, e chiedono giustamente l'eccellenza. Tuttavia, negli ultimi anni il catalogo di Ubisoft è stato oggetto di critiche per la percezione di una qualità incostante."

"I giocatori si aspettano più qualità, più innovazione e più coinvolgimento dai titoli che pubblichiamo, e non esitano a farci sapere quando ritengono che non siamo all'altezza. Questo ambiente ci spinge a fare meglio e a essere migliori", ha spiegato Coté. "Shadows rappresenta la nostra opportunità di cambiare questa narrazione, non solo per Assassin's Creed ma credo anche per Ubisoft nel suo insieme."

"Sappiamo che questo capitolo possiede il potenziale per essere uno dei migliori nella storia del franchise, ambientato in uno degli scenari più attesi che dobbiamo ancora esplorare", ha detto il responsabile. "Tuttavia sappiamo anche che, nel mercato di oggi, essere tra i migliori non è più sufficiente."