Il capo di Assassin's Creed spiega cosa vuole fare con la parte moderna della trama, partendo con Shadows

Parlando a un evento del BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) tenutosi a Londra, il capo del franchise di Assassin's Creed - Marc-Alexis Coté - ha riflettuto sulla difficoltà della serie nel raccontare una storia significativa e ben connessa dopo la fine della storia di Desmond Miles in Assassin's Creed 3.

Miles è stato il primo protagonista moderno fisso della serie e faceva da collegamento tra tutti i giochi fino a quel momento. Dopo di lui, vari capitoli non hanno avuto un vero protagonista e, anche quando ne hanno ottenuto uno, non ha avuto lo stesso impatto.