Nintendo Switch ricorda che è praticamente già Natale con uno spot che vi dice di giocare sempre e ovunque

Nintendo non perde tempo e ha già iniziato a pubblicare trailer natalizi per la propria console. Nintendo Switch è al centro di un nuovo breve spot che ci ricorda che dicembre si avvicina e che possiamo giocare dove vogliamo con una console portatile.

Il video dello spot pubblicitario di Nintendo Switch

La pubblicità di Nintendo Switch ha come protagonista una donna che sale su un autobus. Come tutti noi, ha mille pensieri su quel che deve fare tra incontri e presentazioni di lavoro, regali da acquistare, appuntamenti con le amiche e non solo. Poi, apre la borsa ed eccolo lì: Nintendo Switch.

Indossa poi un paio di cuffie (non usate Nintendo Switch in pubblico a volume alto senza cuffie, è maleducazione, suvvia) e inizia a esplorare la propria isola di Animal Crossing: New Horizons. Anche lì è già Natale e in pochi istanti ci ritroviamo rilassati. Infine, una ragazza inizia a guardare la protagonista mentre gioca, ricordandoci quanto è bello condividere.

Okay, è una pubblicità un po' smielata forse e se ritenete che sia un po' troppo presto per pensare al Natale lo comprendiamo e non vogliamo darvi torno, ma chiaramente Nintendo è già pronta ad accompagnarvi fino a dicembre.

Vi segnaliamo poi che su Nintendo Alarmo ora gira anche DOOM grazie a un hack, ovviamente.