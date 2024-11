Su Nintendo Alarmo ora gira anche DOOM grazie a un hack, ovviamente

Se c'è una cosa certa a questo mondo, è che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di far funzionare DOOM su un qualsiasi dispositivo elettronico, ed era solo questione di tempo prima di vedere il celebre gioco di id Software funzionare anche su Nintendo Alarmo, la particolare sveglia della casa di Kyoto.

Proprio qualche giorno fa avevamo riportato che Nintendo Alarmo è già stato hackerato e in quell'occasione, per scherzare, avevamo fatto presente come ancora non ci girasse DOOM, ma sono bastati praticamente due giorni per cambiare la situazione: ora il classico funziona anche qui.

GaryOderNichts, utente esperto in ingegneria inversa che ha lavorato in precedenza in questo senso anche su Nintendo Wii U, è riuscito dopo alcuni tentativi a far funzionare correttamente DOOM su Nintendo Alarmo.