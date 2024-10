Nintendo Alarmo è già stato hackerato: no, non ci gira Doom ma si può fare un'altra cosa per il momento

No, non ci hanno fatto girare Doom (ma prima o poi succederà). Un utente però ha trovato il modo di riprodurre delle immagini ... nello specifico la foto di un gatto.

Si tratta di un dispositivo pensato per rilevare il movimento e riprodurre vari suoni per invogliare il sonno o per far svegliare il proprietario. Essendo un oggetto tecnologico elaborato, gli appassionati hanno subito provato ad aggirare il software e usare il dispositivo in modo alternativo .

Alarmo hackerato

GaryOderNichts - che è noto su Twitter per i suoi lavori di ingegneria inversa su Wii U - ha trovato il modo di collegare una USB a Nintendo Alarmo e fargli eseguire un codice personalizzato. Inizialmente aveva smontato Alarmo per cercare di fare dei progressi in tal senso, ma pare che non sia nemmeno necessario farlo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente non è una scoperta poi così utile al momento, visto che riprodurre una immagine sopra lo schermo di Alarmo non è particolarmente necessario. Se uno volesse avere uno schermo da usare come cornice fotografica digitale, comprerebbe una cornice fotografica digitale e basta. Ciò detto, le ricerche e gli esperimenti di Gary proseguono, quindi magari a un certo punto sarà possibile eseguire anche qualcosa di più interessante di una immagine. Visto che ci sono due pulsanti e una rotella, si potrebbe giocare comodamente a opere come Tetris o Pong, ad esempio.

Vi lasciamo poi alla nostra recensione di Alarmo, dopo una settimana in compagnia della sveglia di Nintendo.