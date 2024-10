I giochi in uscita a novembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Sono ancora tanti i giochi di spessore in arrivo prima della fine del 2024, e da questo punto di vista novembre si pone come un mese davvero interessante per le uscite su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Dalle inquietanti atmosfere di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ai colori e all'allegria di LEGO Horizon Adventures, dagli straordinari panorami di Microsoft Flight Simulator 2024 alle strategie di Metal Slug Tactics, dai vivaci personaggi di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica a quelli oscuri e minacciosi di Slitterhead, il mese di novembre si preannuncia davvero interessante. Non si tratta magari dell'ultimo acuto di un anno complesso, ma comunque validissimo, visto che anche dicembre saprà regalarci qualche potenziale perla; tuttavia fra i giochi in uscita a novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch figurano senz'altro alcune delle produzioni più attese del 2024: vediamo di scoprirle.

Metal Slug Tactics In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 5 novembre La celebre serie action shooter targata SNK si trasforma in uno strategico a turni in Metal Slug Tactics, rivisitazione tutta francese prodotta da DotEmu in cui gli iconici protagonisti della saga devono affrontare missioni e nemici in una maniera diversa dal solito, appunto nell'ambito di scenari divisi in caselle e di turni che determinano la loro capacità di muoversi e attaccare. La visuale isometrica di Metal Slug Tactics Come abbiamo scritto nel provato di Metal Slug Tactics, la formula riesce a sorprendere per la sua efficacia e ci consegna un'esperienza effettivamente solida e divertente, con le mappe caratterizzate da una visuale isometrica e da una disposizione degli oggetti e degli avversari casuale, decisa da un sistema procedurale che punta a rendere ogni partita diversa dalle altre.

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica In uscita su NSW il 7 novembre Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica segna il ritorno di uno degli spin-off più interessanti dedicati ai personaggi Nintendo, con i fratelli Mario e Luigi che si ritrovano catapultati nel misterioso arcipelago di Elettria per cimentarsi con un'inedita avventura, che li vedrà impegnati ad aiutare gli abitanti di questo regno a ripristinare l'energia magica che da sempre lo sostenta. Una sequenza di combattimento in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica Muovendosi a bordo di una nave fra gli isolotti che compongono l'ambientazione, i due protagonisti dovranno misurarsi di volta in volta con scenari e sfide differenti, risolvendo degli enigmi per poter proseguire il loro viaggio e affrontando orde di nemici man mano più forti nell'ambito di un sistema di combattimento a turni sorprendentemente solido e sfaccettato: abbiamo parlato di questo e altro nel provato di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica.

Slitterhead In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S l'8 novembre Dalla mente di Keiichiro Toyama, il visionario creatore di Silent Hill, arriva una nuova, inquietante avventura ambientata fra le strade della città fittizia di Kowlong, improvvisamente invasa da creature mostruose che si nascondono nel corpo delle persone. In Slitterhead dovremo affrontare questa terribile minaccia al comando di Hyoki, un'entità spirituale che, proprio come i suoi nemici, può prendere il controllo di qualsiasi essere vivente. Uno dei feroci scontri di Slitterhead Questa meccanica conferisce al sistema di combattimento del gioco uno spessore sorprendente, consentendoci di passare rapidamente da una "pedina" all'altra mentre sferriamo potenti attacchi contro gli Squarciacranio e liberiamo gradualmente i quartieri di Kowlong, scoprendo nel corso della campagna la vera natura dei mostri e dello stesso protagonista. Avete letto il nostro articolo dedicato a Slitterhead?

Dragon Quest 3 HD-2D Remake In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 14 novembre Dragon Quest 3 HD-2D Remake reinterpreta il grande classico di Square Enix per raccontare nuovamente la storia di un eroe a cui viene affidato il compito di sconfiggere il potente demone Padramos e liberare il regno dalla sua terribile minaccia: una missione che neppure il padre del protagonista, l'abile Ortega, era stato in grado di portare a termine. Uno degli scenari di Dragon Quest 3 HD-2D Remake Immersi in uno splendido scenario, ridisegnato utilizzando l'ormai celebre stile HD-2D, avremo modo di esplorare un mondo ampio e ricco di opportunità mentre scopriamo i nuovi dettagli di una storia arricchita rispetto alla versione originale e le tante novità applicate al gameplay, con particolare attenzione al sistema di combattimento a turni. Abbiamo provato Dragon Quest 3 HD-2D Remake lo scorso settembre.

LEGO Horizon Adventures In uscita su PC, PS5 e NSW il 14 novembre A pochissimi giorni di distanza dalla remaster del primo capitolo della saga, LEGO Horizon Adventures prova a fornire una visione completamente diversa delle avventure di Aloy e del mondo del futuro in cui la guerriera Nora si muove, reinterpretata nelle forme, nei colori e con l'umorismo tipico delle produzioni legate ai mattoncini LEGO. Il gioco, nato dalla collaborazione fra Guerrilla Games e Studio Gobo, punta a consegnarci un'esperienza in qualche modo diversa rispetto ai numerosi tie-in realizzati dagli esperti di TT Games, ma ugualmente votata a mettere in scena gag e situazioni divertenti che ruotano attorno alla natura dei personaggi e del mondo di plastica in cui si muovono. Giocabile in solitaria o in cooperativa, come abbiamo spiegato nel nostro provato di LEGO Horizon Adventures, questo spin-off riprende le meccaniche della serie originale ma le adatta al nuovo contesto, mettendo sul tavolo diverse idee davvero interessanti e in grado di aprire la strada a nuove soluzioni, per quanto con un grado di sfida tarato verso il basso. Aloy in LEGO Horizon Adventures Il tutto viene accompagnato da una grafica parecchio spinta, che non mancherà di sorprendervi per la qualità degli effetti utilizzati, la realizzazione dei personaggi e l'attenzione al dettaglio di ogni singolo mattoncino che compone l'affascinante mondo di gioco.

Microsoft Flight Simulator 2024 In uscita su PC e Xbox Series X|S il 19 novembre Lo straordinario simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio torna su PC e Xbox Series X|S con una nuova edizione ancora più ricca e spettacolare. Microsoft Flight Simulator 2024 include diverse attività oltre ai voli di linea, dal soccorso aereo al trasporto merci, accomunate però dal medesimo, straordinario grado di attenzione verso i dettagli. Uno dei panorami di Microsoft Flight Simulator 2024 Forte di un motore fisico migliorato, il gioco offre la più sofisticata riproduzione del nostro pianeta di sempre, includendo oltre centomila chilometri quadrati di fotogrammetria, più di centocinquanta aeroporti, duemila luoghi di interesse e un avanzato sistema procedurale pensato per portare sullo schermo qualsiasi altra struttura. Non è finita qui: per la prima volta nella serie, avremo la possibilità di uscire dall'aereo ed esplorare quasi trenta differenti biomi che cambiano dinamicamente a seconda della stagione, presentando panorami peculiari che potremo immortalare grazie a un'altra interessante novità, ovverosia la macchina fotografica e le attività competitive legate al suo impiego. Un elicottero di soccorso in Microsoft Flight Simulator 2024 Abbiamo provato Microsoft Flight Simulator 2024 alcune settimane fa e siamo rimasti davvero colpiti dall'incredibile quantità di contenuti che questa nuova edizione promette di offrire, dalle sfaccettature di una modalità carriera che potrebbe rivelarsi davvero fantastica e da un comparto tecnico che riesce a migliorare la grafica già notevolissima del 2020.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In uscita su PC e Xbox Series X|S il 20 novembre Dopo tante difficoltà e altrettanti rinvii, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si prepara finalmente al debutto su PC e Xbox Series X|S. Come saprete, il team di sviluppo ha dovuto portare avanti questo progetto in una situazione assolutamente drammatica, quella della guerra in Ucraina, eppure non ha mai pensato di arrendersi e ha preferito rimandare il lancio piuttosto che pubblicare un prodotto che fosse inferiore alle aspettative. Uno dei personaggi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Il gioco ci catapulta nella Zona di Alienazione di Chornobyl: un luogo misterioso e insidioso, in cui si muovono pericolose creature mutanti e si affrontano fazioni in lotta fra di loro. Al comando di uno stalker solitario avremo la possibilità di esplorare uno scenario estremamente ampio, incontrare altri personaggi e scegliere il nostro percorso nell'ambito di una storia ricca di ramificazioni. Potremo potenziare il nostro equipaggiamento scegliendo fra oltre trenta tipologie di armi differenti e applicando modifiche per migliorarne l'efficacia, quindi affrontare frenetici scontri a fuoco in prima persona dai tanti risvolti tattici, per la conquista di una porzione di territorio e delle risorse in esso custodite, fra cui i misteriosi manufatti. Lo scenario desolato di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Come scritto nel nostro ultimo provato di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, l'esperienza confezionata da GSC Game World riesce a portare sullo schermo delle atmosfere straordinarie, un comparto tecnico solido e meccaniche che rendono omaggio alla tradizione di una serie che negli anni è divenuta una sorta di cult per gli appassionati.

On Your Tail In uscita su PC e NSW il 21 novembre Realizzato dal team italiano Memorable Games, è un'avventura a base di animali antropomorfi ambientata a Borgo Marina, uno scenario ispirato alle Cinque Terre. Nel gioco controlliamo Diana, una scrittrice alle prime armi che cercava ispirazione per il suo libro e si trova invece a indagare sui furti di una ladra misteriosa. La protagonista di On Your Tail La ragazza può tuttavia contare su di un oggetto magico, la Cronolente, che le permette di "riavvolgere il tempo" sulle scene del crimine e vederle com'erano in precedenza, così da individuare eventuali indizi sul colpevole e cimentarsi con l'originale sistema a carte per simulare l'accaduto: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di On Your Tail.