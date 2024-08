S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, abbiamo provato l'attesa esclusiva Xbox e intervistato gli sviluppatori!

Come lo scorso anno, anche alla Gamescom 2024 abbiamo provato l'atteso S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl . Ma se nel 2023 le cose non sono andate esattamente come previsto, questa volta possiamo finalmente ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo visto e soprattutto giocato.

Non possiamo assicurarvi che il resto del gioco sarà come l'introduzione, possiamo però riportarvi quella che è stata la nostra esperienza nei quaranta minuti che abbiamo avuto a disposizione: zero bug, atmosfera straordinaria e un paio di ottimi salti sulla sedia.

L'uomo che la impugna spara; volontariamente ci manca la testa per pochi centimetri. Appare il logo del gioco ed è da qui che l'avventura inizia davvero. La nostra prova termina esattamente qua, ma avremmo volentieri perso gli appuntamenti successivi per continuare ancora un paio (facciamo dieci?) d'ore. Sì, ci è piaciuto molto, ma la sensazione è stata anche leggermente straniante. Come forse saprete, i lavori su Stalker 2 partono ufficialmente nel 2009 e nel 2011 non solo vengono interrotti all'improvviso, è l'intera compagnia ad essere chiusa per non meglio specificati motivi personali. Con la stessa velocità, di nuovo senza grossi preamboli, GSC World rinasce insieme a Stalker 2 nel 2014 . Provando questo seguito hai proprio l'impressione che qualcuno a un certo punto abbia spento la luce per darsi appuntamento al giorno successivo, ma quel giorno è arrivato solo tre anni dopo. Non vogliamo essere fraintesi: questo a nostro parere è un bene.

Time-lapse

Stalker 2: Heart of Chornobyl sembra proprio Stalker, solo che molto più bello dal punto di vista audiovisivo. Per un gioco come questo, la notizia è ottima perché al contrario di altre serie che hanno avuto il tempo di danneggiare i propri gameplay, Stalker 2 sembra essere rimasto lo stesso che amavamo e che avremmo voluto continuare a giocare se non si fosse fermato il tempo, esattamente come a volte avviene nella Zona. Stesso gameplay ma in un'area di gioco più grande e dettagliata, stessa vocazione da simulatore, i PDA da leggere, l'esplorazione ragionata, i branchi di mutanti da cui non farsi vedere.

Quali pericoli ci aspettano all'interno della Zona?

Durante la demo mancava solo il classico bullone da utilizzare verso le anomalie o per distrarre i nemici, ma ci hanno assicurato che dopo l'introduzione tornerà anche quello. Siamo stati attaccati da cani e da altri Stalker di una non meglio specificata fazione, fortunatamente le munizioni all'inizio non mancano e nessuna arma si è inceppate in corso d'opera. Siamo stati prevalentemente all'aperto, ma in alcuni passaggi costretti a muoverci attraverso dei laboratori (e chi ha giocato i precedenti sa bene cosa questo voglia dire in termini di brividi). Come ogni introduzione che si rispetti siamo stati nuovamente messi davanti a concetti come le anomalie, la radioattività e le razioni utili a contrastarla. Infine, l'incontro con un mutante decisamente pericoloso che solo dopo diversi tentativi siamo riusciti a togliere di mezzo.