Il cosplay di Rei Ayanami da Evangelion firmato Shirogane ha i capelli lunghi

"Indossare una tuta in latex che non sia per Asuka è qualcosa di nuovo per me", ha confermato la modella russa nel suo post su Instagram, ma bisogna riconoscere che il risultato è davvero ottimo : costume, acconciatura, trucco e accessori sono tutti praticamente perfetti.

Addio Gainax, viva Evangelion

Come saprete, qualche tempo fa è arrivata la notizia della chiusura di Gainax per bancarotta: lo studio di animazione giapponese che ha dato vita appunto a serie come Neon Genesis Evangelion, Il Mistero della Pietra Azzurra e Gunbuster non ha potuto fare fronte ai propri debiti.

Per fortuna Hideaki Anno ha acquisito i diritti di Evangelion e dei suoi altri brand, che dunque potranno godere di ulteriori rivisitazioni in futuro, dopo il recente remake che pure ha fatto molto discutere per le modifiche apportate a trama e personaggi rispetto alla versione originale.

Quanto alla scena dei cosplayer, alla serie Neon Genesis Evangelion ne sono stati dedicati numerosi: dalla Misato di Michi Kyunn alla Asuka di Shirogane, dalla Mari di alienorihara alla Rei di markap_cosplay, c'è l'imbarazzo della scelta.